Web-дизайнер
Творю и конструирую удобные, функциональные и эстетически привлекательные интерфейсы. Мое портфолио https://www.behance.net/nayspb50c8
Владею: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illistrator, Axure PR, Tilda, Scetch, Frame X, основы HTML, CSS.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн лендинга Видео-няня109 просмотров
- Главная страница арт-магазина109 просмотров
- Дизайн интернет-магазина мебели99 просмотров
- Дизайн лендинга и создание сайта в Тильде93 просмотра
- Главная страница лэндинга реставрации ванн87 просмотров
- Интернет-магазин ELSKAcosmetic66 просмотров
Дизайн сайтов
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