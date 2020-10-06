Naya_kru

Анастасия Naya_kru

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web-дизайнер

Творю и конструирую удобные, функциональные и эстетически привлекательные интерфейсы. Мое портфолио https://www.behance.net/nayspb50c8

Владею: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illistrator, Axure PR, Tilda, Scetch, Frame X, основы HTML, CSS.

Дизайн сайтов
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$2/час
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