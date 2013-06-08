Профессиональный филолог и переводчик, учитель
В 2004 г. окончила Донецкий национальный университет по специальностям "Русская филология", "Английская филология" ,"История мировой культуры". В данный момент преподаю русский и английский языки. 20 лет занималась классическими и народно-сценическими танцами.
Имею несколько работ напечатанных в журнале "Зарубежная литература" (работа "Методика Станиславского при изучении драматических произведений в школе") и филологическом сборнике Донецкого национального университета.
Занимаюсь переводами, а также написанием курсовых и дипломных работ на филологические и искусствоведческие темы. Имеются сотни статей на различную тематику, могут предоставить примеры.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Александра очень ответственный и творческий исполнитель, работу выполняет на самом высоком уровне качества. С удовольствием продолжаю сотрудничать.
Копирайтинг
1 отзыв
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Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Переводы
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