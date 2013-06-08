Профессиональный филолог и переводчик, учитель

В 2004 г. окончила Донецкий национальный университет по специальностям "Русская филология", "Английская филология" ,"История мировой культуры". В данный момент преподаю русский и английский языки. 20 лет занималась классическими и народно-сценическими танцами.

Имею несколько работ напечатанных в журнале "Зарубежная литература" (работа "Методика Станиславского при изучении драматических произведений в школе") и филологическом сборнике Донецкого национального университета.

Занимаюсь переводами, а также написанием курсовых и дипломных работ на филологические и искусствоведческие темы. Имеются сотни статей на различную тематику, могут предоставить примеры.