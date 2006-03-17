Nikitawork

Компания "Никита"- в течение 15 лет один из признанных лидеров на рынке мобильных и игровых развлечений, приглашает в свой дружный молодой коллектив Java-программиста. Требования: • Возраст от 23 до 30 лет. • Высшее образование. • Знание языка программирования Java (опыт не менее ...
Компания «Никита» - один из признанных лидеров на рынке дополнительных услуг мобильной связи России и стран СНГ, действительный член Ассоциации Контент-провайдеров России. Компания предоставляет самый широкий спектр современных и инновационных услуг для многомиллионной аудитории пользователей мобильных сетей связи, прочно удерживая пальму первенства во многих ключевых сегментах.
- $1500Мобильные приложениянет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Компания "Никита" – в течение 15 лет один из признанных лидеров на рынке мобильных и игровых развлечений, приглашает в свой дружный молодой коллектив программиста C#. Обязательные требования: · Объектно-ориентированное ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт16 лет назад
Ведущая компания «НИКИТА»в области разработки компьютерных игр, приглашает на постоянную работу сотрудника в отдел разработки на должность веб-программиста, разработчика веб-проектов Требования: Отличное знание PHP Отличные знания SQL, mySQL Отличные знания (X)HTML, CSS, понимание JavaScript Иметь представление об ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Ведущая компания в области разработки и внедрения услуг для сотовой связи приглашает на постоянную работу сотрудника в отдел интернет-проектов на должность: программист-разработчик WAP-сайтов Требования высокий уровень знаний PHP, MySQL, SQL; достаточные знания (X)HTML, JAVA, WML, UML; представление ...Закрыт18 лет назад
- $1000
Ведущая компания в области разработки и внедрения услуг для сотовой связи, приглашает на постоянную работу сотрудника в отдел интернет-проектов на должность: веб-программист в системе Битрикс Требования Претендующий на данную вакансию специалист, должен: Знать и иметь опыт работы с ...Закрыт18 лет назад
- $1000
Ведущая компания в области разработки и внедрения услуг для сотовой связи, приглашает на постоянную работу сотрудника в отдел интернет-проектов на должность:веб-кодер Компенсационный пакет: Заработная плата от 500 Премии Возможность занятия спортом (бассейн, сауна) Корпоративные мероприятия Возможность профессионального и карьерного роста Молодой дружный ...Закрыт18 лет назад