Nikitawork

Компания "Никита"- в течение 15 лет один из признанных лидеров на рынке мобильных и игровых развлечений, приглашает в свой дружный молодой коллектив Java-программиста. Требования: • Возраст от 23 до 30 лет. • Высшее образование. • Знание языка программирования Java (опыт не менее ...