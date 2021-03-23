Нужно сверстать интернет магазин по шаблону из figma. Верстка должна быть резиновой и адаптивной, так же, нужно сделать анимированный перенос товара в корзину на js. Нужно сделать 5 страниц сайта. Все подробности и цены ...
Готов сразу взяться за работу! Верстка landing pages.
Готов сделать для вас landing page, быстро и качественно.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3 - SCSS
- Верстаю по БЭМ методологии.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного кода.
Ссылки моих работ на git:
https://sancekez.github.io/JOHN/
https://sancekez.github.io/OXYGEN/
В этих работах передо мной стояло несколько задач:
1) Сделать адаптивную, резиновую верстку.
2) Верстка должна быть читабельной на всех типах устройств.
3) Понятный HTML код.
О моей работе:
Бесплатно переделаю ваши пожелания касательно верстки страницы, оплата производится после окончательного утверждения вами проекта.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- HTML-верстка32 заявкиЗакрыт3 года назад