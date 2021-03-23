Готов сразу взяться за работу! Верстка landing pages.

Готов сделать для вас landing page, быстро и качественно.

Знания, умения, навыки:

- HTML5, CSS3 - SCSS

- Верстаю по БЭМ методологии.

- Блочная фиксированная / резиновая верстка.

- Адаптивная верстка.

- Parallax scrolling.

- Написание простого, читабельного кода.

Ссылки моих работ на git:

﻿https://sancekez.github.io/JOHN/

﻿https://sancekez.github.io/OXYGEN/

В этих работах передо мной стояло несколько задач:

1) Сделать адаптивную, резиновую верстку.

2) Верстка должна быть читабельной на всех типах устройств.

3) Понятный HTML код.

О моей работе:

Бесплатно переделаю ваши пожелания касательно верстки страницы, оплата производится после окончательного утверждения вами проекта.