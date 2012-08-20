$50
Необходимо сделать ряд небольших доработок сайта на HostCMS. -замена иконки сайта -слайдшоу на главной странице При знании HostCMS вопрос пары часов.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Необходимо сделать ряд небольших доработок сайта на HostCMS. -замена иконки сайта -слайдшоу на главной странице При знании HostCMS вопрос пары часов.
Необходимо сделать ряд небольших доработок сайта на HostCMS. -замена иконки сайта -слайдшоу -модуль обратной связи на эл. почту
На сайт загрузить 4-5к наименований позиций из pdf и эксель форматов, рассортировать по соответствующим рубрикам. Желательно написать скрипт для автоматизации.