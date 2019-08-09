Nl_Alex_Star

Frontend-разработчик

Занимаюсь front end разработкой более 2-х лет. Большой опыт в верстке сайтов и создания веб-приложений. Основные навыки:

- HTML

- CSS

- Sass

- Lees

- JavaScript + библиотеки

- PHP

- MySQL

Более года изучаю и работу с JS-библиотеками, в частности с React, Vue, jQuery и некоторые другие. Отлично разбираюсь в системах управления сайтами: WordPress, Drupal и Joomla. Неплохо ориентируюсь в PHP - могу писать сценарии средней сложности.

Всегда ответственен, выполняю работу в срок. Консультирую клиента по вопросам правильности решения поставленных задач.

Отлично составляюсь тексты. Большой опыт в написании текстов для своих бизнес-проектов.