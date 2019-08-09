Nl_Alex_Star

Frontend-разработчик
Занимаюсь front end разработкой более 2-х лет. Большой опыт в верстке сайтов и создания веб-приложений. Основные навыки:
- HTML
- CSS
- Sass
- Lees
- JavaScript + библиотеки
- PHP
- MySQL
Более года изучаю и работу с JS-библиотеками, в частности с React, Vue, jQuery и некоторые другие. Отлично разбираюсь в системах управления сайтами: WordPress, Drupal и Joomla. Неплохо ориентируюсь в PHP - могу писать сценарии средней сложности.
Всегда ответственен, выполняю работу в срок. Консультирую клиента по вопросам правильности решения поставленных задач.
Отлично составляюсь тексты. Большой опыт в написании текстов для своих бизнес-проектов.
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