Norilchonok

Очень ответственный и грамотный исполнитель! Была поставлена задача в короткие сроки произвести правки на сайт. За пару часов Роман сделал всю работу без лишних "технических вопросов" и на очень высоком уровне. К примеру до знакомства с ним я два дня потерял на переписку с другими претендентами на заказ, которые больше грузили непонятными терминами, чем шли навстречу заказчику, который знает не все технические нюансы и термины. Будем работать дальше!