Norilchonok

Добрый день! Требуется сделать доработку адаптивного сайта на html5. (ТЗ прилагается). В двух словах: - есть блок с ценами – требуется сделать прокрутку с информацией по каждой позиции; ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Добрый день! Требуется сделать доработку адаптивного сайта на html5. (ТЗ прилагается). В двух словах: - есть блок с ценами – требуется сделать прокрутку с информацией по каждой позиции; ...
Требуется: - разработать дизайн, уникальный. - движок stress web или Ваше предложение по движку. - Модули: статистики, личный кабинет, регистрации, скриншотов, вывод последних тем с форума, система ...