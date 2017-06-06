Norilchonok

Никита Norilchonok

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется доработать сайт (html5).

    Добрый день!  Требуется сделать доработку адаптивного сайта на html5. (ТЗ прилагается).  В двух словах:  - есть блок с ценами – требуется сделать прокрутку с информацией по каждой позиции;  ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • "Сайт под ключ" для MMORPG игры Lineage

    $1000

    Требуется: - разработать дизайн, уникальный. - движок stress web или Ваше предложение по движку. - Модули: статистики, личный кабинет, регистрации, скриншотов, вывод последних тем с форума, система ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

tizis
Роман 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Требуется доработать сайт (html5).
HTMLJavaScript
Все хорошо, рекомендую.
Очень ответственный и грамотный исполнитель! Была поставлена задача в короткие сроки произвести правки на сайт. За пару часов Роман сделал всю работу без лишних "технических вопросов" и на очень высоком уровне. К примеру до знакомства с ним я два дня потерял на переписку с другими претендентами на заказ, которые больше грузили непонятными терминами, чем шли навстречу заказчику, который знает не все технические нюансы и термины. Будем работать дальше!
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