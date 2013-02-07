Чем я занимаюсь в настоящее время:
- верстка многостраничных сложноструктурных изданий (концепция, дизайн, подготовка макетов к печати)
- полиграфия (проспекты, буклеты, календари, открытки, приглашения, рекламные модули и т.д.)
- наружная реклама (баннеры, плакаты, оформление стендов и стоек)
- айдентика (логотип, фирменный стиль, брендбук, визитки), ребрендинг
- отрисовка векторного изображения
- этикетка, упаковка
- сувенирная продукция
- подготовка к выставкам
- а также рисунок от руки в любой технике, иллюстрация, живопись.
Работаю а программах Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Flash. Рисую на планшете.
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