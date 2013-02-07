Чем я занимаюсь в настоящее время:

- верстка многостраничных сложноструктурных изданий (концепция, дизайн, подготовка макетов к печати)

- полиграфия (проспекты, буклеты, календари, открытки, приглашения, рекламные модули и т.д.)

- наружная реклама (баннеры, плакаты, оформление стендов и стоек)

- айдентика (логотип, фирменный стиль, брендбук, визитки), ребрендинг

- отрисовка векторного изображения

- этикетка, упаковка

- сувенирная продукция

- подготовка к выставкам

- а также рисунок от руки в любой технике, иллюстрация, живопись.

Работаю а программах Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Flash. Рисую на планшете.