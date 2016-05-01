Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 10:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены (Главная от 25$, внутренняя от 10$).

Постоянный контакт (20 часов/сутки).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Карта Альфа-банк.

WebMoney (WMZ, WMR).

QIWI.

Яндекс Деньги.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

e-mail: [email protected]

skype: feniks-feniks2

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.