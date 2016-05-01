OtecAnatoliy

Анатолий Метелица OtecAnatoliy

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 10:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены (Главная от 25$, внутренняя от 10$).
  • Постоянный контакт (20 часов/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Альфа-банк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • QIWI.
  • Яндекс Деньги.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

e-mail: [email protected]

skype: feniks-feniks2

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

Верстка сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSGit
Портфолио