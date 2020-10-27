Нужны разработчики для небольших доработок функциональной части и исправления выявленных ошибок, работы есть немало, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Системы управления (CMS)7 заявок
Закрыт
4 года назад
Нужны разработчики для небольших доработок функциональной части и исправления выявленных ошибок, работы есть немало, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Сайт оптовой торговли, разработан на Yii2. Нужен разработчик для небольших доработок функциональной части и исправления выявленных ошибок
Нужны доработки в шаблоне, все детали в ЛС. Без предоплат
Здравствуйте, есть сайт на wordpress, нужно подключить несколько плагинов и доработать моменты по интерфейсу, ТЗ отправлю в личных сообщениях. Также присутствуют несколько проектов по joomla, opencart и других cms.