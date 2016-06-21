PlanetaKirsh

Есть телеграм бот, который с помощью api размещает в группу посты. Исходя из содержимого поста нужно до публикации распарсить пост, определить содержимое и на его основе произвести реплай на предыдущие посты. Содержимое постов постятся по шаблону ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $50Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно копировать посты из одного канала в другой, при этом бот/аккаунт не должен состоять в канале копирования(если это возможно). При скопированом посте нужно уведомлять всех подписчиков звонком в телеграмме. upd: Аккаунт состоит в чате, в котором пару ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Перепечатать отсканированный текст в word/of 15 страниц, пример страниц прикреплю. Сроки и стоимость в личку. Формулы и таблицы должны быть вбиты текстом, а не картинкой. https://yadi.sk/d/AcMwZxhO3F4VXxТранскрибация33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
Нужно оригинально подойти к оформлению общего коммерческого предложения (думаю, что PSD шаблон, где есть возможность в дальнейшем регулировать цены), которое будет содержать небольшой текст о компании, продукции с фотографиями и ценами и контактами для связи. Если ...Презентации5 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
4 года назад
Задача была поставлена четко, оплата своевременная. Всегда на связи. Заказчика рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший исполнитель, к работе вопросов нет, всегда на связи.