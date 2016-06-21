PlanetaKirsh

Нужно копировать посты из одного канала в другой, при этом бот/аккаунт не должен состоять в канале копирования(если это возможно). При скопированом посте нужно уведомлять всех подписчиков звонком в телеграмме. upd: Аккаунт состоит в чате, в котором пару ...