PlanetaKirsh

Андрей Лаврик PlanetaKirsh

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Телеграмм бот

    $50

    Есть телеграм бот, который с помощью api размещает в группу посты. Исходя из содержимого поста нужно до публикации распарсить пост, определить содержимое и на его основе произвести реплай на предыдущие посты.  Содержимое постов постятся по шаблону ...

    PHPNode.jsТелеграм бот
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм бот

    Нужно копировать посты из одного канала в другой, при этом бот/аккаунт не должен состоять в канале копирования(если это возможно). При скопированом посте нужно уведомлять всех подписчиков звонком в телеграмме. upd: Аккаунт состоит в чате, в котором пару ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перепечатать текст в word

    Перепечатать отсканированный текст в word/of 15 страниц, пример страниц прикреплю. Сроки и стоимость в личку. Формулы и таблицы должны быть вбиты текстом, а не картинкой. https://yadi.sk/d/AcMwZxhO3F4VXx

    Транскрибация33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Коммерческое предложение

    $8

    Нужно оригинально подойти к оформлению общего коммерческого предложения (думаю, что PSD шаблон, где есть возможность в дальнейшем регулировать цены), которое будет содержать небольшой текст о компании, продукции с фотографиями и ценами и контактами для связи. Если ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
EvgeniiTsarkov
Евгений 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Телеграм бот
Задача была поставлена четко, оплата своевременная. Всегда на связи. Заказчика рекомендую к сотрудничеству.
Хороший исполнитель, к работе вопросов нет, всегда на связи.
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