Сертифицированный руководитель проектов, свободное владение немецким, английским.

Руководитель проектов.

Стаж руководителем проектов - больше 8-ми лет.

Свободное владение немецким, английским, русским и украинским.

Имею также сертификат IPMA - International Project Management Association, сертификат ITIL (Best Practice- Processes in IT-Service) и Prince 2, а также сертификат об экзамене по Scrum - agile software development.

Имею высшее университетское техническое и экономическое образования.

Работаю, как по классическим схемам (Waterfall, V-model и т.д.), так и по Agile (Scrum, Kanban), а также с применением методологий ITIL и Prince2.

Руководство проектами на всех этапах (планирование, управление, оптимизация и контроль) на всех вышеуказанных языках (немецком, английском, русском и украинском языках):

- планирование ресурсов, бюджета и сроков;

- составление проектной документации (коммерческое предложение, ТЗ, дизайн и план структуры проекта, планирование этапов (Road Map, Milestones, Gantt Chart, Network Plan и т.п.)), составление Epic, User stories, Product Backlog для Scrum проектов, анализ рисков, анализ рынка и т.п.;

- отчеты по проекту, отчеты о текущем состоянии проекта;

- протоколы встреч, составление презентаций;

- руководство и мотивация команды на всех проектных этапах;

- привлечение потенциальных клиентов, организация заказов, переговоры по контрактам.

Также могу посодействовать во внедрении вашего продукта на территории Германии и нахождении потенциальных клиентов.

Языки: Matlab, Python, Java, PHP, SQL-Datenbank, LT-Spice, SPS Programming STEP 7 (SIMATIC)

Также : Data Analyse и Data Visualisation (Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn), Machine Learning, Cloud Computing (Azure Cloud), Сертификат Cisco по Data Security.

PM-Tools: MS-Project, Merlin-Project, Jira, Confluence, SAP R/3

Контакт: телеграмм, Skype, Microsoft Teams, Zoom и т.п.