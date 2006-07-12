QwertyKz

Сергей QwertyKz

 
36 летКазахстан/Алматы
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Статьи на тему пластиковых окон
Сотрудничеством остался доволен. Заказчик деликатен и вежлив в общении, оплату произвел сразу после получения половины статей. Есть доверие и уважение к исполнителю. Советую.
Отличный исполнитель. Все было сделано в срок. Качество на высоте.
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