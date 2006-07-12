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Ищутся люди для безвозмездной работы. Необходим программист (Delphi), дизайнер (для проектирования интерфейса программы, разработки логотипа, сплэш формы и т.п.) и переводчик англ. языка. Суть программы удаленный контроль переферийных устройств (включение/отключение устройств, gпринтеры, сканеры, флэшки и ...Экономика и Право18 заявокЗакрыт17 лет назад