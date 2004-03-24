Нужно сделать трейлер для [url=https://store.steampowered.com/app/1621880/Magnery_Reign/?l=russian]игры в стим[/url]. Я выдам ключ, от вас потребуется записать и смонтировать ключевые моменты геймплея. Вот некоторые моменты: механика строительства, разведки, крафта, система боя/рейдов. Необходимо успеть сделать его до 30 августа.
В текущий момент работаю над Magnery Reign - градостроительный симулятор с элементами выживания и военных конфликтов.
Так как я программист, и работаю один, мне необходим человек, который поможет мне с графикой.
Уже есть законченный проект - Beat Slayer
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