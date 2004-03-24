Требуется нарисовать в векторе несколько тайлов для 2d с видом сверху. В основном нужно будет перерисовать уже имеющиеся в игре тайлы, но также нужно будет рисовать с нуля (с референсами естественно). Нужно будет рисовать в основном тайлы, ...