REDIZIT

Илья Воронов REDIZIT

 
19 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
C# разработчик на Unity, ASP.NET

В текущий момент работаю над Magnery Reign - градостроительный симулятор с элементами выживания и военных конфликтов.

Так как я программист, и работаю один, мне необходим человек, который поможет мне с графикой.

Уже есть законченный проект - Beat Slayer

Unity
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Создать трейлер для игры

    Нужно сделать трейлер для [url=https://store.steampowered.com/app/1621880/Magnery_Reign/?l=russian]игры в стим[/url]. Я выдам ключ, от вас потребуется записать и смонтировать ключевые моменты геймплея. Вот некоторые моменты: механика строительства, разведки, крафта, система боя/рейдов. Необходимо успеть сделать его до 30 августа.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать векторные изображения для игры

    Требуется нарисовать в векторе несколько тайлов для 2d с видом сверху. В основном нужно будет перерисовать уже имеющиеся в игре тайлы, но также нужно будет рисовать с нуля (с референсами естественно). Нужно будет рисовать в основном тайлы, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Unity, 3D модель человека с анимацией и возможностью менять одежду

    Требуется создать 3д модель человека, добавить несколько анимаций и возможность менять не только одежду, но и волосы персонажа. Также нужно будет сделать эту одежду и волосы. Данная модель будет использована в игре с видом сверху, однако ...

    Unity
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Иконка для игры и текст с её названием

    Нужна иконка для игры в стим. Иконка уже есть, но она в низком качестве и, в целом, нуждается в обновлении. Необходимо будет нарисовать новую с небольшими изменениями, на основании старой. Также нужно нарисовать название игры в виде ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3d модели для игры

    Игра представляет собой симулятор автоматизации добычи, обработки ресурсов, с дальнейшим крафтом более сложных предметов, и видом сверху. Ближайший аналог: factorio. В игре будет использоваться метод, когда сначала создаётся 3д модель, рендерится под разным углом, а после, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
ReOzko
20 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$55
10 баллов
2 года назад
Нарисовать векторные изображения для игры
Было очень приятно работать, было точно ясно что нужно делать, к тому же приятный в общении. Буду рада работать с ним снова и вам советую)
Отличное качество работы, требующее минимальные правки. Подхватывает на лету и предлагает свои варианты. Рекомендую, и лично я буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Иконка для игры и текст с её названием
Приобрел положительный опыт после работы с Ильей. Адекватный, коммуникабельный, отзывчивый, идущий на встречу. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный рисунок получился, задачу понял сразу, без особых разъяснений. Рекомендую!
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