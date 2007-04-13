Radzilla

Родион Radzilla

 
51 годУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SEO фирма - создание сайтов, поисковое продвижение сайтов в интернет

Создание сайтов:

- создание интернет-магазинов под ключ на собственной CMS;

- разработка CMS под задачу клиента;

- разработка сайтов (бизнес сайт, корпоративный сайт, сайт-каталог, информационный портал);

- интернет-маркетинг;

- создание текстового контента;

- разработка баз данных;

- парсинг сайтов.

Возможно как создание сайта (полный цикл работ), так и отдельные этапы.

Используемые языки программирования/технологии: HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL.

Услуги блоггерам:

- создание блогов на движке Wordpress и их настройка (полный цикл работ);

- создание темы WordPress на основе Вашего дизайна;

- настройка тем WordPress, SEO-оптимизация темы блога;

- консультации по монетизации блогов, существенное увеличение дохода от блога.

Продвижение сайтов:

- раскрутка сайтов;

- поисковая оптимизация сайта (внутренняя и внешняя);

- поисковое продвижение сайтов;

- комплексное продвижение интернет-магазинов;

- интернет-маркетинг;

- консультации по продвижению и поисковой оптимизации сайта;

- консультации по вопросам применения интернет-технологий в бизнесе.

Используются только белые методы продвижения!

Подробности здесь: http://seofirma.ru/

PHPJavascriptПарсинг сайтаWordPressMySQLHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Яваскрипт - скрипт для правки вводимых значений в текстовые поля

    Есть форма, в ней есть несколько текстовых полей и полей TEXTAREA. Нужна функция, которая будет при вводе символа в поле: 1. Не давать вводить первый символ пробела. 2. При вводе второго символа первый символ в поле сделает большим. 3. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Всплывающая форма заказа на jQuery/Ajax

    Для сайта интернет-магазина нужно написать всплывающую форму заказа. Интеграция в движок магазина не требуется, нужна просто отдельная html-страница с готовым решением. Подробности во вложенном файле. Ваши предложения?

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Новой студии веб-дизайна, раскрутки сайтов и интернет-реламы требуется веб-дизайнер для создания графической части сайтов. Нужен именно дизайнер, а не программер, не верстальщик и не оптимизатор (SEO). Территориальное местонахождение значения не имеет, но очень желательно в Донецке ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
_Vegster_
Антон 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Яваскрипт - скрипт для правки вводимых значений в текстовые поля
Чёткое ТЗ по пунктам, быстрая проверка выполненной работы и моментальная оплата.
Все отлично. Задание простое только на первый взгляд. На самом деле все не так просто. Работа сделана очень быстро. Рекомендую!
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