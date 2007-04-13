Есть форма, в ней есть несколько текстовых полей и полей TEXTAREA. Нужна функция, которая будет при вводе символа в поле: 1. Не давать вводить первый символ пробела. 2. При вводе второго символа первый символ в поле сделает большим. 3. ...
Создание сайтов:
- создание интернет-магазинов под ключ на собственной CMS;
- разработка CMS под задачу клиента;
- разработка сайтов (бизнес сайт, корпоративный сайт, сайт-каталог, информационный портал);
- интернет-маркетинг;
- создание текстового контента;
- разработка баз данных;
- парсинг сайтов.
Возможно как создание сайта (полный цикл работ), так и отдельные этапы.
Используемые языки программирования/технологии: HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL.
Услуги блоггерам:
- создание блогов на движке Wordpress и их настройка (полный цикл работ);
- создание темы WordPress на основе Вашего дизайна;
- настройка тем WordPress, SEO-оптимизация темы блога;
- консультации по монетизации блогов, существенное увеличение дохода от блога.
Продвижение сайтов:
- раскрутка сайтов;
- поисковая оптимизация сайта (внутренняя и внешняя);
- поисковое продвижение сайтов;
- комплексное продвижение интернет-магазинов;
- интернет-маркетинг;
- консультации по продвижению и поисковой оптимизации сайта;
- консультации по вопросам применения интернет-технологий в бизнесе.
Используются только белые методы продвижения!
Подробности здесь: http://seofirma.ru/
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для сайта интернет-магазина нужно написать всплывающую форму заказа. Интеграция в движок магазина не требуется, нужна просто отдельная html-страница с готовым решением. Подробности во вложенном файле. Ваши предложения?Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Новой студии веб-дизайна, раскрутки сайтов и интернет-реламы требуется веб-дизайнер для создания графической части сайтов. Нужен именно дизайнер, а не программер, не верстальщик и не оптимизатор (SEO). Территориальное местонахождение значения не имеет, но очень желательно в Донецке ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт17 лет назад