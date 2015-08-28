Равшан Камбаров RavKambarovRavKambarov
59 летУзбекистан/Фергана
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рисунки и иллюстрации, полиграфия.
Профессиональный художник, графический дизайнер.
Виды работ:
Айдентика (логотип, товарный знак, эмблемы, иконки, фирменный стиль, брендбук).
Полиграфия (Дизайн полиграфической продукции, верстка, иллюстрирование, подготовка к печати).
Графический дизайн, рисунки и иллюстрации.
Работаю в программах Adobe Illustrator | Photoshop (планшет), InDesign.
Предоплата 30-50% (Банковский перевод, Webmoney).
Если вам нужен надежный и старательный исполнитель с опытом и профессиональными навыками - пишите: [email protected]
Портфолио
- Эволюция City Evolution183 просмотра
- Иллюстрация198 просмотров
- 2015189 просмотров
- Фирменный стиль 101 Asian food446 просмотров
- Птичий рай212 просмотров
- Лого InternetBank171 просмотр
- Лого Шарк Бозори293 просмотра
- Лого Avent228 просмотров
- Лого Alhambra205 просмотров
- Лого СAIPS142 просмотра
- Узбаштрейд344 просмотра
- Эволюция города250 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#863
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#1011