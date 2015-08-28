Рисунки и иллюстрации, полиграфия.

Профессиональный художник, графический дизайнер.

Виды работ:

Айдентика (логотип, товарный знак, эмблемы, иконки, фирменный стиль, брендбук).

Полиграфия (Дизайн полиграфической продукции, верстка, иллюстрирование, подготовка к печати).

Графический дизайн, рисунки и иллюстрации.

Работаю в программах Adobe Illustrator | Photoshop (планшет), InDesign.

Предоплата 30-50% (Банковский перевод, Webmoney).

Если вам нужен надежный и старательный исполнитель с опытом и профессиональными навыками - пишите: [email protected]