RavKambarov

Равшан Камбаров RavKambarov

 
59 летУзбекистан/Фергана
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рисунки и иллюстрации, полиграфия.

Профессиональный художник, графический дизайнер. 

Виды работ: 

Айдентика (логотип, товарный знак, эмблемы, иконки, фирменный стиль, брендбук). 

Полиграфия (Дизайн полиграфической продукции, верстка, иллюстрирование, подготовка к печати). 

Графический дизайн, рисунки и иллюстрации. 

Работаю в программах Adobe Illustrator | Photoshop (планшет), InDesign. 

Предоплата 30-50% (Банковский перевод, Webmoney).

Если вам нужен надежный и старательный исполнитель с опытом и профессиональными навыками - пишите: [email protected]

InDesignIllustratorPhotoshopБрендбук
Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#863
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#1011