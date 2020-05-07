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Прикладной линвист / филолог
Приветствую всех , меня зовут Влад .
Законченный бакалаврат , на пол пути к магистру по прикладной лингвистике . Владение английским языком на Upper-Intermediate / Advanced .
Занимаюсь:
- переводами текстов с англ.-рус. и рус.-англ. занимался этим и продолжаю в университете .
-так же занимаюсь написанием статей , слоганов , продающих лозунгов .
- рерайтинг с фото/видео/аудио файлов .
- занимаюсь обработкой фото/видео в www.canva.com и Movavi и photoshop создание логотипов .
Подхожу ко всему качественно и ответственно .
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $2от 3 дней
#153
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
#249
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $2от 5 дней
#299
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $2от 2 часов
#607
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $2от 4 дней
#712