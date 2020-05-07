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Приветствую всех , меня зовут Влад .

Законченный бакалаврат , на пол пути к магистру по прикладной лингвистике . Владение английским языком на Upper-Intermediate / Advanced .

Занимаюсь:

- переводами текстов с англ.-рус. и рус.-англ. занимался этим и продолжаю в университете .

-так же занимаюсь написанием статей , слоганов , продающих лозунгов .

- рерайтинг с фото/видео/аудио файлов .

- занимаюсь обработкой фото/видео в www.canva.com и Movavi и photoshop создание логотипов .

Подхожу ко всему качественно и ответственно .