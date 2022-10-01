Разработчики

На протяжении 8 лет наша команда занимается разработкой приложений, и за это время достигла успехов и набрала большую аудиторию пользователей, в команде работают единомышленники, поддерживающие друг друга.

На сегодняшний день разрабатываем игровой проект на ue5.

Контакты для связи:

Telegram: @RedFather

Почта: [email protected]