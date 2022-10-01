Ищется специалист по системному администрированию для настройки мультиплеера и запуска проекта на выделенном сервере с использованием Unreal Engine 5. Задача включает в себя конфигурацию сетевого взаимодействия и обеспечение стабильной работы проекта.
На протяжении 8 лет наша команда занимается разработкой приложений, и за это время достигла успехов и набрала большую аудиторию пользователей, в команде работают единомышленники, поддерживающие друг друга.
На сегодняшний день разрабатываем игровой проект на ue5.
Контакты для связи:
Telegram: @RedFather
Почта: [email protected]
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Ищется специалист для настройки мультиплеера и запуска проекта на выделенном сервере. Проект разрабатывается на Unreal Engine 5. Необходим опыт работы с сетевыми технологиями и серверами.Разработка игр1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для создания анимаций роботу и персонажам в проекте на Unreal Engine 5. Список необходимых анимаций будет предоставлен. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.3D-графика4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем специалиста для настройки мультиплеера в игровом проекте на движке UE4. Необходимо правильно настроить физику, а также разработать главное меню с выбором персонажей. Подробности о проекте будут предоставлены после выбора кандидата.Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад