RedFather

Аркадий RedFather

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчики

На протяжении 8 лет наша команда занимается разработкой приложений, и за это время достигла успехов и набрала большую аудиторию пользователей, в команде работают единомышленники, поддерживающие друг друга.

На сегодняшний день разрабатываем игровой проект на ue5.

Контакты для связи:

Telegram: @RedFather

Почта: [email protected]

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  • Мультиплеер ue4-5

    Ищется специалист по системному администрированию для настройки мультиплеера и запуска проекта на выделенном сервере с использованием Unreal Engine 5. Задача включает в себя конфигурацию сетевого взаимодействия и обеспечение стабильной работы проекта.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить мультиплеер

    Ищется специалист для настройки мультиплеера и запуска проекта на выделенном сервере. Проект разрабатывается на Unreal Engine 5. Необходим опыт работы с сетевыми технологиями и серверами.

    Unreal Engine
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимации для робота

    Требуется специалист для создания анимаций роботу и персонажам в проекте на Unreal Engine 5. Список необходимых анимаций будет предоставлен. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.

    Unreal Engine
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Мультиплеер в игре

    Ищем специалиста для настройки мультиплеера в игровом проекте на движке UE4. Необходимо правильно настроить физику, а также разработать главное меню с выбором персонажей. Подробности о проекте будут предоставлены после выбора кандидата.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад