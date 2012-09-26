RedStudio

Александр RedStudio

 
39 летРоссия/Саратов
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер для сайта

    Нужно сделать баннер для сайта [url=http://tyre-style.ru/]http://tyre-style.ru[/url] Оплата на карту сбербанка, вебмани. Вертикальный баннер, размер 100х200px, баннер для главной страницы, правая колонка. Заказчик просит- "Яркий и красочний баннер " Состоящий из двух слайдов: Выкуп Б/У шин и дисков, срочно и дорого! Принимаем Б/У шины на ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер для сайта.

    $23

    Нужно сделать баннер для сайта http://tyre-style.ru Оплата: 1500 руб. На карту сбербанка, киви, вебмани и т.п. вертикальный баннер в текстом: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ И АРГОНОВАЯ СВАРКА размер 100х300 баннер для главной страницы, скорее всего в левой колонке разместим его. Баннер нужен ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Расстановка текста и фото для главной стр. в html

    $6

    Есть шаблон html сайта состоящего из одной страницы, есть текст для этого сайта, есть несколько фото. Нужно информативно и красиво разместить текст в этом шаблоне, найти необходимое количество картинок(обработать их если нужно) для украшения страницы и ...

    HTML
    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение и развитие сайта

    Приветствую всех! Нужен копирайтер для наполнения и дальнейшей оптимизации сайта. Работа долгосрочная с постоянной з.п. 5000 руб. в месяц. По мере развития проекта возможно повышение з.п. Требуется добросовестный, ответственный исполнитель. Лентяев прошу не беспокоиться, и ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Баннер для сайта
Спасибо, было приятно снова с Вами работать. Отличный заказчик - рекомендую :)
Хорошая работа.
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$23
10 баллов
7 лет назад
Баннер для сайта.
Спасибо, было приятно с Вами сотрудничать)
Все замечательно.
Ответный отзыв