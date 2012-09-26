Нужно сделать баннер для сайта [url=http://tyre-style.ru/]http://tyre-style.ru[/url] Оплата на карту сбербанка, вебмани. Вертикальный баннер, размер 100х200px, баннер для главной страницы, правая колонка. Заказчик просит- "Яркий и красочний баннер " Состоящий из двух слайдов: Выкуп Б/У шин и дисков, срочно и дорого! Принимаем Б/У шины на ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $23
Нужно сделать баннер для сайта http://tyre-style.ru Оплата: 1500 руб. На карту сбербанка, киви, вебмани и т.п. вертикальный баннер в текстом: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ И АРГОНОВАЯ СВАРКА размер 100х300 баннер для главной страницы, скорее всего в левой колонке разместим его. Баннер нужен ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $6
Есть шаблон html сайта состоящего из одной страницы, есть текст для этого сайта, есть несколько фото. Нужно информативно и красиво разместить текст в этом шаблоне, найти необходимое количество картинок(обработать их если нужно) для украшения страницы и ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Приветствую всех! Нужен копирайтер для наполнения и дальнейшей оптимизации сайта. Работа долгосрочная с постоянной з.п. 5000 руб. в месяц. По мере развития проекта возможно повышение з.п. Требуется добросовестный, ответственный исполнитель. Лентяев прошу не беспокоиться, и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад