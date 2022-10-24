Rentaholiday

Требуется разработка модуля и компонента для Joomla с функциональностью поиска и бронирования отелей, аналогичной сайту zenhotels.com. Необходима интеграция с API Emerging Travel, создание бэк-офиса для управления данными клиентов и резервирований. Также рассматривается создание отдельной HTML страницы с аналогичным функционалом. Обеспечение адаптивности и кроссбраузерности обязательны.