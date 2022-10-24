Rentaholiday

Необходим специалист для интеграции АПИ на сайте Joomla. Работа включает изучение текущей реализации и внедрение новых АПИ от различных поставщиков. Задача требует навыков отправки запросов и обработки ответов, а также умения работать с существующими элементами сайта.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка модуля и компонента для Joomla с функциональностью поиска и бронирования отелей, аналогичной сайту zenhotels.com. Необходима интеграция с API Emerging Travel, создание бэк-офиса для управления данными клиентов и резервирований. Также рассматривается создание отдельной HTML страницы с аналогичным функционалом. Обеспечение адаптивности и кроссбраузерности обязательны.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется интеграция API проката автомобилей на сайт, разработанный на Joomla. Прилагается техническое задание с нюансами и возможными корректировками. Оцените возможность и стоимость услуги. Имеются частично выполненные попытки интеграции, доступные по ссылке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад