Rentaholiday

Виктор Кросс Rentaholiday

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • АПИ интеграция

    Необходим специалист для интеграции АПИ на сайте Joomla. Работа включает изучение текущей реализации и внедрение новых АПИ от различных поставщиков. Задача требует навыков отправки запросов и обработки ответов, а также умения работать с существующими элементами сайта.

    Интеграция APIJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Интеграция API на сайт JOOMLA (модуль+компонент) или Отдельная HTML ст

    Требуется разработка модуля и компонента для Joomla с функциональностью поиска и бронирования отелей, аналогичной сайту zenhotels.com. Необходима интеграция с API Emerging Travel, создание бэк-офиса для управления данными клиентов и резервирований. Также рассматривается создание отдельной HTML страницы с аналогичным функционалом. Обеспечение адаптивности и кроссбраузерности обязательны.

    AndroidCSSHTMLJoomlaPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • API прокат авто - интеграция на сайт Joomla

    Требуется интеграция API проката автомобилей на сайт, разработанный на Joomla. Прилагается техническое задание с нюансами и возможными корректировками. Оцените возможность и стоимость услуги. Имеются частично выполненные попытки интеграции, доступные по ссылке.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад