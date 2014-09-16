В сжатые сроки качественно выполню любую работу по написанию текстов.

Опыт работы журналистом, корреспондентом на телевидении.

Под силу написать индивидуальный текст любой сложности и тематики с нуля.

Специализируюсь на кинокритике. Объективное мнение о качестве тех или иных продуктах киноиндустрии.

Пишу в разных жанрах о кино: новости, аналитические статьи, обзор новинок, жанровое кино, тексты о культуре кино, про режиссеров, о культовых фильмах и фестивальном кино. Могу писать статьи в широком диапазоне: от серьезных исследований до обыкновенного развлекалова.

Способен писать художественную прозу различного жанра. Соответственно могу предложить редактирование художественных текстов.

Осуществляю грамотный перевод с английского языка (специфика значения не имеет).

PS. Начинающий фрилансер, поэтому возьмусь за работу недорого.