--> ICQ#: 402900333
--> e-mail: [email protected]
Связь - только через эти номера и адреса.
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--> Возможные формы оплаты: WMZ, WMR, банковский перевод,
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Цены за тысячу знаков с пробелами – 30 WMR.
Для любителей не считать пробел знаком – тексты буду писать без пробелов :)
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• Обозрения и новости в политической/экономической сфере, тексты любой сложности на базе рерайтинга.
• Создание рекламных концепций, слоганов.
• Написание текстов с употреблением нужных ключевиков, SEO-оптимизированные тексты.
• Контент-менеджмент сайтов любой тематики.
• WEB-контент. Поддержка ленты новостей, редактирование текстов на сайте.
• Рекламные тексты (имиджевые или продающие);
• Информационные тексты (статьи о продуктах или услугах, тематические статьи на сайт);
• Рерайтинг (в том числе новостную поддержку сайтов);
• СЕО-тексты (грамотные с точки зрения оптимизации, большой опыт написания СЕО-текстов практически на любые тематики).
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