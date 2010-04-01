Качественный копирайт

--> ICQ#: 402900333

--> [email protected]

--> e-mail: [email protected]

Связь - только через эти номера и адреса.

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--> Возможные формы оплаты: WMZ, WMR, банковский перевод,

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Цены за тысячу знаков с пробелами – 30 WMR.

Для любителей не считать пробел знаком – тексты буду писать без пробелов :)

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• Обозрения и новости в политической/экономической сфере, тексты любой сложности на базе рерайтинга.

• Создание рекламных концепций, слоганов.

• Написание текстов с употреблением нужных ключевиков, SEO-оптимизированные тексты.

• Контент-менеджмент сайтов любой тематики.

• WEB-контент. Поддержка ленты новостей, редактирование текстов на сайте.

• Рекламные тексты (имиджевые или продающие);

• Информационные тексты (статьи о продуктах или услугах, тематические статьи на сайт);

• Рерайтинг (в том числе новостную поддержку сайтов);

• СЕО-тексты (грамотные с точки зрения оптимизации, большой опыт написания СЕО-текстов практически на любые тематики).

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