Дизайнер интерьера - 3D визуализатор.

Шаровин Артём

093 259 62 46

ОПЫТ РАБОТЫ

С 2004 года работал на стройках.делали ремонты.

С 2008 Дизайнер интерьера - 3D визуализатор.

ОБРАЗОВАНИЕ

Закончил бакалавра 2010 МИХМИД .

Сейчас поступил в Киси на МБ.

Закончил компьютерную академию с дипломом

Тренинги по психологии и развитию самого себя.

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

3Dmax

Photoshop

Autocad architecture

Arhicad

Знания английского на школьном уровне, учу.

НАГРАДЫ

Дипломы

ПРОЧЕЕ

Не женат, хобби фотография , моя дальнейшая профессия , спорт, тренажёрный зал и многое другое..