Дизайнер интерьера - 3D визуализатор.
Шаровин Артём
093 259 62 46
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2004 года работал на стройках.делали ремонты.
С 2008 Дизайнер интерьера - 3D визуализатор.
ОБРАЗОВАНИЕ
Закончил бакалавра 2010 МИХМИД .
Сейчас поступил в Киси на МБ.
Закончил компьютерную академию с дипломом
Тренинги по психологии и развитию самого себя.
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
3Dmax
Photoshop
Autocad architecture
Arhicad
Знания английского на школьном уровне, учу.
НАГРАДЫ
Дипломы
ПРОЧЕЕ
Не женат, хобби фотография , моя дальнейшая профессия , спорт, тренажёрный зал и многое другое..
Портфолио
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3D-графика
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Интерьеры и Экстерьеры
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Фотосъемка
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Обработка фотографий
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