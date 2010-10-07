Rowin

Артём Шаровин Rowin

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайнер интерьера - 3D визуализатор.

Шаровин Артём

093 259 62 46

ОПЫТ РАБОТЫ

С 2004 года работал на стройках.делали ремонты.

С 2008 Дизайнер интерьера - 3D визуализатор.

ОБРАЗОВАНИЕ

Закончил бакалавра 2010 МИХМИД .

Сейчас поступил в Киси на МБ.

Закончил компьютерную академию с дипломом

Тренинги по психологии и развитию самого себя.

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

3Dmax

Photoshop

Autocad architecture

Arhicad

Знания английского на школьном уровне, учу.

НАГРАДЫ

Дипломы

ПРОЧЕЕ

Не женат, хобби фотография , моя дальнейшая профессия , спорт, тренажёрный зал и многое другое..

AutoCAD3ds MaxPhotoshop
Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#926
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $18
от 40 дней
#944
Фотосъемка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1409
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#4269