S_Orlova

Светлана S_Orlova

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн качественно, оперативно

Добрый день! Меня зовут Светлана.

Работаю с программами Illustrator, Photoshop, CorelDRAW .

Мои специализации:

1. Разработка дизайна рекламной полиграфии (визитки, листовки, флайеры и т.п.) 

2. Разработка дизайна меню кафе, ресторана 

3. Обрисовка логотипа,клише или эскиза в вектор (векторизация). Перевод изображения из растрового формата (JPG, GIF, PNG и др.) в векторный (EPS, SVG, CDR и др.) т.п. по предоставленным материалам и описанию 

4. Дизайн для социальных сетей (аватар, афиша, рекламный блок, баннер и т.п) 

С моей стороны:

100 % отдача! Соблюдение сроков! На связи 24/7! Качество работы! Возможность работы по договору!

С Вашей: своевременная оплата!

Я лояльна, коммуникабельна, всегда довожу работу до конца не взирая на сложности. возникающие в процессе работы и всевозможные пожелания Заказчика. В свободное время рисую для фотостоков, изучаю новые возможности дизайна, слушаю музыку и гуляю на свежем воздухе.

Гибкая ценовая политика Вас приятно удивит) Обращайтесь!

Портфолио

Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $50от 5 дней
нет рейтинга