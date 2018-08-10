Добрый день! Меня зовут Светлана.
Работаю с программами Illustrator, Photoshop, CorelDRAW .
Мои специализации:
1. Разработка дизайна рекламной полиграфии (визитки, листовки, флайеры и т.п.)
2. Разработка дизайна меню кафе, ресторана
3. Обрисовка логотипа,клише или эскиза в вектор (векторизация). Перевод изображения из растрового формата (JPG, GIF, PNG и др.) в векторный (EPS, SVG, CDR и др.) т.п. по предоставленным материалам и описанию
4. Дизайн для социальных сетей (аватар, афиша, рекламный блок, баннер и т.п)
С моей стороны:
100 % отдача! Соблюдение сроков! На связи 24/7! Качество работы! Возможность работы по договору!
С Вашей: своевременная оплата!
Я лояльна, коммуникабельна, всегда довожу работу до конца не взирая на сложности. возникающие в процессе работы и всевозможные пожелания Заказчика. В свободное время рисую для фотостоков, изучаю новые возможности дизайна, слушаю музыку и гуляю на свежем воздухе.
Гибкая ценовая политика Вас приятно удивит) Обращайтесь!
Портфолио
- Магазин мясной продукции1147 просмотров