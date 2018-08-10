Дизайн качественно, оперативно

Добрый день! Меня зовут Светлана.

Работаю с программами Illustrator, Photoshop, CorelDRAW .

Мои специализации:

1. Разработка дизайна рекламной полиграфии (визитки, листовки, флайеры и т.п.)

2. Разработка дизайна меню кафе, ресторана

3. Обрисовка логотипа,клише или эскиза в вектор (векторизация). Перевод изображения из растрового формата (JPG, GIF, PNG и др.) в векторный (EPS, SVG, CDR и др.) т.п. по предоставленным материалам и описанию

4. Дизайн для социальных сетей (аватар, афиша, рекламный блок, баннер и т.п)

С моей стороны:

100 % отдача! Соблюдение сроков! На связи 24/7! Качество работы! Возможность работы по договору!

С Вашей: своевременная оплата!

Я лояльна, коммуникабельна, всегда довожу работу до конца не взирая на сложности. возникающие в процессе работы и всевозможные пожелания Заказчика. В свободное время рисую для фотостоков, изучаю новые возможности дизайна, слушаю музыку и гуляю на свежем воздухе.

Гибкая ценовая политика Вас приятно удивит) Обращайтесь!