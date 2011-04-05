Специалист по продвижению сайтов

Резюме: Интернет-маркетолог, SEO-специалист

Желаемый график работы: удаленная работа

Опыт работы:

Интернет-маркетолог/ PR/ SEO

SEO-специалист

Профессиональный опыт:

Опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR c 2007 года.

Netpeak – 2007-2008;

inTop – 2008;

с 2009 - фриласер

Образование высшее экономическое.

Ключевые знания и навыки:

Знание и владение инструментарием online-коммуникаций

Знание основ психологии интернет-пользователей

Знание украинского интернет-рынка

Разработка оригинального контента сайтов

Участие в разработке стратегий проектов

Работа с юзабилити сайтов

Опыт планирования и размещения любых видов рекламы в Интернет (баннеры, релизы, статьи, спонсорство т.д.).

Вывод в ТОП в поиске: Google, Яндекс

Поисковая оптимизация

Разработка и реализация стратегии продвижения сайта, сайтов-спутников (частной рекламной сети), сайты для разовых акций).

Медиапланирование в сети.

Интегрированные маркетинговые коммуникации.

Взаимодействие с целевой аудиторией: блоги, форумы, комментарии к статьям, сообщества.

Контекстная реклама ЯндексДирект, Бегун и Google AdWords

Анализ и оценка эффективности проведенных рекламных кампаний.

Аудит сайта.

Анализ аудитории сайта.

Анализ сайтов конкурентов.

Работа с социальными сетями

Оценка эффективности рекламной компании. Оптимизация рекламных бюджетов.

Знание HTML‚ CSS.

Проведение комплексной рекламной кампании

Комплексное продвижение сайта, товаров и услуг в Интернет.

Все работы выполняются удаленно.

Личная встреча возможна только в Одессе.

Работаю по всей Украине и СНГ.

Интересует только фриланс.

Обширное портфолио могу скинуть в личку.

Дополнительная информация будет предоставлена по тел.: т. 093 164 94 04, 093 637 88 15

e-mail: [email protected]

ICQ: 603970387