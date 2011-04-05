Резюме: Интернет-маркетолог, SEO-специалист
Желаемый график работы: удаленная работа
Опыт работы:
Интернет-маркетолог/ PR/ SEO
SEO-специалист
Профессиональный опыт:
Опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR c 2007 года.
Netpeak – 2007-2008;
inTop – 2008;
с 2009 - фриласер
Образование высшее экономическое.
Ключевые знания и навыки:
Знание и владение инструментарием online-коммуникаций
Знание основ психологии интернет-пользователей
Знание украинского интернет-рынка
Разработка оригинального контента сайтов
Участие в разработке стратегий проектов
Работа с юзабилити сайтов
Опыт планирования и размещения любых видов рекламы в Интернет (баннеры, релизы, статьи, спонсорство т.д.).
Вывод в ТОП в поиске: Google, Яндекс
Поисковая оптимизация
Разработка и реализация стратегии продвижения сайта, сайтов-спутников (частной рекламной сети), сайты для разовых акций).
Медиапланирование в сети.
Интегрированные маркетинговые коммуникации.
Взаимодействие с целевой аудиторией: блоги, форумы, комментарии к статьям, сообщества.
Контекстная реклама ЯндексДирект, Бегун и Google AdWords
Анализ и оценка эффективности проведенных рекламных кампаний.
Аудит сайта.
Анализ аудитории сайта.
Анализ сайтов конкурентов.
Работа с социальными сетями
Оценка эффективности рекламной компании. Оптимизация рекламных бюджетов.
Знание HTML‚ CSS.
Проведение комплексной рекламной кампании
Комплексное продвижение сайта, товаров и услуг в Интернет.
Все работы выполняются удаленно.
Личная встреча возможна только в Одессе.
Работаю по всей Украине и СНГ.
Интересует только фриланс.
Обширное портфолио могу скинуть в личку.
Дополнительная информация будет предоставлена по тел.: т. 093 164 94 04, 093 637 88 15
e-mail: [email protected]
ICQ: 603970387
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