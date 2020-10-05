Дизайнер-это всегда баланс между стилем иидеей

Анищенко сергей

дизайн интерьеров и экстерьеров,основной профиль визуализация

работаю в 3D Max(V-Ray),доработка в Photoshop,знание программ SketchUp,Archicad на уровне среднего пользователя

читаю чертежи,разбираюсь в материалах ,стилях и направлениях в архитектурном дизайне

работал с украинскими и израильскими проектировочными компаниями

с 2010 года фрилансер направления визуализация

Личные качества:внимательность к мелочам,исполнительность,нацеленность на результат,умение слушать заказчика,порядочность

к выполняемой работе,слежу за новыми тенденциями в дизайне

почта: [email protected]

http://keniakot.wixsite.com/3ddesign/work

+38(050)3426256