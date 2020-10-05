Дизайнер-это всегда баланс между стилем иидеей
Анищенко сергей
дизайн интерьеров и экстерьеров,основной профиль визуализация
работаю в 3D Max(V-Ray),доработка в Photoshop,знание программ SketchUp,Archicad на уровне среднего пользователя
читаю чертежи,разбираюсь в материалах ,стилях и направлениях в архитектурном дизайне
работал с украинскими и израильскими проектировочными компаниями
с 2010 года фрилансер направления визуализация
Личные качества:внимательность к мелочам,исполнительность,нацеленность на результат,умение слушать заказчика,порядочность
к выполняемой работе,слежу за новыми тенденциями в дизайне
почта: [email protected]
http://keniakot.wixsite.com/3ddesign/work
+38(050)3426256
Портфолио
- Дом в Норвегии под Осло62 просмотра
- Восточный стиль123 просмотра
- Загородный бильярдный закрытый клуб133 просмотра