Быстрая и качественная верстка сайта. Чистый валидный кроссбраузерный код. Работаем с чистым JavaScript. БЭМ, gulp, CSS3, HTML5, SCSS, jQuery
Гарантирую честность и порядочность.
Даю гарантирую на вёрстку. В течении недели после сдачи проекта бесплатно и сражу же исправлю все ошибки которые могли быть допущены в процессе верстки и замечены позже.
Моя верстка легко интегрируется в любую cms:
WordPress, Joomla
Готов к длительному сотрудничеству с заказчиком.
Портфолио
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