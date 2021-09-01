Быстрая и качественная верстка сайта. Чистый валидный кроссбраузерный код. Работаем с чистым JavaScript. БЭМ, gulp, CSS3, HTML5, SCSS, jQuery

Гарантирую честность и порядочность.

Даю гарантирую на вёрстку. В течении недели после сдачи проекта бесплатно и сражу же исправлю все ошибки которые могли быть допущены в процессе верстки и замечены позже.

Моя верстка легко интегрируется в любую cms:

WordPress, Joomla

Готов к длительному сотрудничеству с заказчиком.