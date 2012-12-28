Разработка сайта на Вордпресс на шаблоне Avada. За исключением нескольких пользовательских фичеров функционал сайта не выходит за рамки функционала шаблона. ТЗ, макеты дизайна и wireframes будут высланы подходящим кандидатам.
- $250Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD — 4–5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD - 4-5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработка веб-сайта для сети ресторанов чешской кухни на основе тех. задания. Буду рад рассмотреть коммерческие предложения с расценками и примерными сроками выполнения.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад