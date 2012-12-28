Shmigola

Андрей Shmigola

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сайт на Wordpress

    $250

    Разработка сайта на Вордпресс на шаблоне Avada. ​За исключением нескольких пользовательских фичеров функционал сайта не выходит за рамки функционала шаблона. ТЗ, макеты дизайна и wireframes будут высланы подходящим кандидатам.

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка на Wordpress

    Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD — 4–5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка веб-сайта

    Разработка веб-сайта для сети ресторанов чешской кухни на основе тех. задания. Буду рад рассмотреть коммерческие предложения с расценками и примерными сроками выполнения.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад