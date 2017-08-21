Добрый день! Интересует крауд по форумах автоклубов, и т.д. Тематичные ссылки и упоминания в объемных постах с акаунтов с историей. Регион - Украина Жду Ваших предложений
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Добрый день! Интересует крауд по форумах автоклубов, и т.д. Тематичные ссылки и упоминания в объемных постах с акаунтов с историей. Регион - Украина Жду Ваших предложений
Добрый день! Нужно продвинуть группу https://www.facebook.com/surround.com.ua/ Набрать целевых пользователей и работать с ними. Пишите предложения, готов рассмотреть разные варианты
Интегрировать в шаблонную карточку товара кнопку или калькулятор кредита от Приват Банка, Альфа Банка и т.д. Например как тут https://autoelectro.ua/kamera-zadnego-vida-dlja-audi-a3-a4-a6-a8-q7-il-trade-9536.html или тут https://f.ua/lenovo/ideapad-510-15-80sv00hqra.html Внедрить нужно в опенкарт 2, но модификатором, что б сохранилась возможность обновлять ...