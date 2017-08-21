Интегрировать в шаблонную карточку товара кнопку или калькулятор кредита от Приват Банка, Альфа Банка и т.д. Например как тут https://autoelectro.ua/kamera-zadnego-vida-dlja-audi-a3-a4-a6-a8-q7-il-trade-9536.html или тут https://f.ua/lenovo/ideapad-510-15-80sv00hqra.html Внедрить нужно в опенкарт 2, но модификатором, что б сохранилась возможность обновлять ...