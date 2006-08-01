Требуется отрисовать схемы, графики и диаграммы по имеющимся оригиналам. Работа в программах Adobe (Macromedia) Fireworks и Microsoft PowerPoint. Изредка gif-анимация. Оплата сдельная. Так как желающих много, предлагается выполнить тестовое задание (файл приложение 2). Описание внутри. Для просмотра ...
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется Flash художник Обязанности: изготовление мультимедиа-презентаций, оформление докладов, разработка иконок и заставок для программного обеспечения. Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe (Macromedia) Flash, Microsoft PowerPoint, любой векторный редактор. Зарплата 500 долл, свободный график, возможность дополнительного заработка. Резюме ...Презентации8 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется специалист по Softimage XSI для изготовления роликов на авиационную тему. Проект два месяца (сентябрь-октябрь). Моделирование, текстурирование, анимация. Знание программ для композитинга приветствуется. Оплата по договоренности. Принимаются только находящихся в москве (увы, по интернету тяжело будет работать), или ...3D-графика1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно делать эффектные заставки к видеороликам, как по готовому сценарию, так и по собственным идеям. Тематика - авиация. Программы - Combustion Оплата по договоренности. Только для находящихся в москве (или в ближайшем подмосковье). Через интернет работать не получится.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется сделать презентацию на flash по авиационной тематике. В кадрах должна быть простая анимация, коллаж (его тоже делаете вы), иногда графики и схемы. Срок - неделя, объем приличный. Вакансия только для москвы или области.Презентации4 заявкиЗакрыт17 лет назад