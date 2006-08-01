SigmaTex

Voitenkov Artem SigmaTex

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовка схем и графиков

    Требуется отрисовать схемы, графики и диаграммы по имеющимся оригиналам. Работа в программах Adobe (Macromedia) Fireworks и Microsoft PowerPoint. Изредка gif-анимация. Оплата сдельная. Так как желающих много, предлагается выполнить тестовое задание (файл приложение 2). Описание внутри. Для просмотра ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash - презентации

    $500

    Требуется Flash художник Обязанности: изготовление мультимедиа-презентаций, оформление докладов, разработка иконок и заставок для программного обеспечения. Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe (Macromedia) Flash, Microsoft PowerPoint, любой векторный редактор. Зарплата 500 долл, свободный график, возможность дополнительного заработка. Резюме ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видеоролики по авиации

    Требуется специалист по Softimage XSI для изготовления роликов на авиационную тему. Проект два месяца (сентябрь-октябрь). Моделирование, текстурирование, анимация. Знание программ для композитинга приветствуется. Оплата по договоренности. Принимаются только находящихся в москве (увы, по интернету тяжело будет работать), или ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изготовление эффектных заставок

    Нужно делать эффектные заставки к видеороликам, как по готовому сценарию, так и по собственным идеям. Тематика - авиация. Программы - Combustion Оплата по договоренности. Только для находящихся в москве (или в ближайшем подмосковье). Через интернет работать не получится.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash презентация

    $500

    Требуется сделать презентацию на flash по авиационной тематике. В кадрах должна быть простая анимация, коллаж (его тоже делаете вы), иногда графики и схемы. Срок - неделя, объем приличный. Вакансия только для москвы или области.

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад