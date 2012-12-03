SiteWeb

Максим SiteWeb

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Карта магазина 3D под Win 7/8

    Требуется сделать приложение под Windows 7/8. Карта Торгового Центра (ТЦ) в 3D предполагается использование Unity 3D. Примеры: http://app.3dwayfinder.com/projects/VokzalYaroslavski/ http://app.3dwayfinder.com/projects/viru/ Основные особенности: - Многоязычность - Возможность запускать приложение для разных ТЦ - Синхронизация с сервером: обновление магазинов (обновление карты желательно) ...

    Unity
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие правки для сайта WP

    $50

    Требуется внести небольшие правки для сайта на Wordpress + Idea Manager + Buddypress Idea Manager - плагин, который добавляет новый тип записи "Ideas" и форму для их добавления 1) На страницы идей http://biotechlikemind.co/is/all-ideas/ а) Добавить Счетчик Number ...

    WordPressСайт на WordPressПравки на сайт
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать копию сайта WP

    Необходимо сделать копию западного сайта. Переделывать ничего не надо, разве что поставить руссифицировать. Источник: http://www.stylesocialevents.com/ Основные моменты: - Источник флеш, сайт делать НЕ флеш - Сайт разрабатывается для http://be-happy.biz.ua/ - Логотип будет be-happy - Блог не надо ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется сделать редизайн сайта be-happy.biz.ua + редизайн логотипа. В целом, дизайн сайта нравится, но хочется его поменять, сделать более профессиональным и чуть-чуть строгим. Основные разделы сайта: - новости - видео и фото галереи - блог - статические страницы - отзывы (с фото ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу художника/дизайнера/3D

    Ищу художника, дизайнера для проектов как коммерческих, так и собственных. Оплата по-проектная, на условиях партнера - то есть процент от проекта, процент от продаж собственных продуктов Желаемые навыки: - дизайн сайтов на среднем уровне - дизайн баннеров, ...

    Дизайн сайтаHTML3D-модель
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Java и Postgre

    Требуется доработать сайт по данным пунктам: 7) Наполнить каталог подбора по авто – перепарсить результаты подбора с сайта nakolesah.ru. 8) Изменить панель «официальные бренды»: «случайное» отображение в стиле игральных автоматов 6 логотипов из всех, которые ...

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наверстать и натянуть на OpenCart

    $50

    Задача проста: 1. Сверстать главную страницу 2. Натянуть на OpenCart, все остальные страницы верстать не обязательно Скрин главной в аттаче PSD и доступы к развернутому сайту выбранному исполнителю

    OpenCart
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки Joomla + Virtuemart

    $50

    Требуется доработать сайт на Joomla+Virtuemart 1. В категории, где есть товары вывести 3 таба (см. аттач): - изображение интерьера - плитка (карточки товара) - фризы (карточки товара) 2. При клике на товар, его детельно описание ...

    JoomlaAjaxVirtuemartСайт на JoomlaКарточки товаровSQL
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется логотип на сайт

    Требуется создать логотип на сайт glamour-ko.com.ua Это интернет магазин... гламура (сумки, клачи, аксессуары, шмотки). То есть и логотип должен быть примерно в таком стиле. Что хочется? 1. Glamour должно быть четко читаться, с ko можно уже играться 2. ...

    OpenCartЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash конструктор на сайт

    В данный момент мне необходим модуль "Конструктор наклеек", аналогичный конструктору http://www.loookcases.com/create, с той лишь разницей, что мой конструктор будет позволять делать наклейку на чехол и на телефон. Суть конструктора в том, чтобы из обычного изображения ...

    Flash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видео звонки на сайт (Flash)

    Необходимо для сайта биржи труда создать возможность видео звонков. - авторизация из куков сайта (или через GET) - возможность контролирования звонков, например — первые 2 мин. бесплатно, остальные 18мин. 4$, потом разрыв соединения ...

    UbuntuFlash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать проект stickygram.com

    $500

    Требуется сделать сайт с функционалом http://stickygram.com/ верстка + программирование никакого Flash Дизайн будет похож на http://stickygram.com/ Просьба писать цену и сроки

    Flash
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видео звонки HTML5

    Необходимо для сайта биржи труда создать возможность видео звонков. - авторизация на сайте - возможность контролирования звонков, например - первые 2 мин. бесплатно, остальные 18мин. 4$, потом разрыв соединения - отправка запроса звонка от соискателя работодателю всплывающим окном Сейчас ...

    HTMLYiimacOS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание портала

    Необходимо сделать сайт с похожим функционалом http://егрп.рф Дизайн будет. Пишите цену с версткой и без + сроки

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо поправить флеш-ролик

    Есть Флеш ролик на сайте trs.kiev.ua/en - это переведенный ролик с trs.kiev.ua Но в процессе перевода к сожалению пересnали работать ссылки. Необходимо это исправить (сделать ссылки на английскую версию сайта). Кому необходим исходник - отправлю по скайпу: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать сайт Drupal (Дизайн + функционал)

    Необходимо доработать сайт и перенести с Drupal 6 на 7. ТЗ в приложении. Если не занимаетесь дизайном - пишите об этом в комментариях и цену только за функционал. Если считаете что лучше сайт оставить на Drupal 6 ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gebels7777
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Требуется логотип на сайт
всё ок!
Отлично справился с заданием. Быстро, вовремя и терпел все требования :) Очень понравилось http://glamour-ko.com.ua/ - результат
Ответный отзыв
master13
Алексей 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Необходимо поправить флеш-ролик
Отличный заказчик, никаких проблем не возникло, оплату получил. Рекомендую!
Отлично справился с заданием в очень краткие сроки (5 минут), за что безмерно благодарен! Советую именно этого исполнителя
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