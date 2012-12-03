В данный момент мне необходим модуль "Конструктор наклеек", аналогичный конструктору http://www.loookcases.com/create, с той лишь разницей, что мой конструктор будет позволять делать наклейку на чехол и на телефон. Суть конструктора в том, чтобы из обычного изображения ...