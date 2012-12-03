Требуется сделать приложение под Windows 7/8. Карта Торгового Центра (ТЦ) в 3D предполагается использование Unity 3D. Примеры: http://app.3dwayfinder.com/projects/VokzalYaroslavski/ http://app.3dwayfinder.com/projects/viru/ Основные особенности: - Многоязычность - Возможность запускать приложение для разных ТЦ - Синхронизация с сервером: обновление магазинов (обновление карты желательно) ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется внести небольшие правки для сайта на Wordpress + Idea Manager + Buddypress Idea Manager - плагин, который добавляет новый тип записи "Ideas" и форму для их добавления 1) На страницы идей http://biotechlikemind.co/is/all-ideas/ а) Добавить Счетчик Number ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать копию западного сайта. Переделывать ничего не надо, разве что поставить руссифицировать. Источник: http://www.stylesocialevents.com/ Основные моменты: - Источник флеш, сайт делать НЕ флеш - Сайт разрабатывается для http://be-happy.biz.ua/ - Логотип будет be-happy - Блог не надо ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать редизайн сайта be-happy.biz.ua + редизайн логотипа. В целом, дизайн сайта нравится, но хочется его поменять, сделать более профессиональным и чуть-чуть строгим. Основные разделы сайта: - новости - видео и фото галереи - блог - статические страницы - отзывы (с фото ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу художника, дизайнера для проектов как коммерческих, так и собственных. Оплата по-проектная, на условиях партнера - то есть процент от проекта, процент от продаж собственных продуктов Желаемые навыки: - дизайн сайтов на среднем уровне - дизайн баннеров, ...3D-графика4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется доверстать ИМ на OpenCart То что готово: 3.artua.in.ua То что требуется сделать - в аттачеHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать сайт по данным пунктам: 7) Наполнить каталог подбора по авто – перепарсить результаты подбора с сайта nakolesah.ru. 8) Изменить панель «официальные бренды»: «случайное» отображение в стиле игральных автоматов 6 логотипов из всех, которые ...Закрыт11 лет назад
- $50
Задача проста: 1. Сверстать главную страницу 2. Натянуть на OpenCart, все остальные страницы верстать не обязательно Скрин главной в аттаче PSD и доступы к развернутому сайту выбранному исполнителюHTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется доработать сайт на Joomla+Virtuemart 1. В категории, где есть товары вывести 3 таба (см. аттач): - изображение интерьера - плитка (карточки товара) - фризы (карточки товара) 2. При клике на товар, его детельно описание ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется внести правки на сайт согласно ТЗ Сайт ascania-shina. com Бюджет 500$, потом будут еще доработки, дополнительно оплачиваются Тз в приложенииЗакрыт11 лет назад
Требуется создать логотип на сайт glamour-ko.com.ua Это интернет магазин... гламура (сумки, клачи, аксессуары, шмотки). То есть и логотип должен быть примерно в таком стиле. Что хочется? 1. Glamour должно быть четко читаться, с ko можно уже играться 2. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
В данный момент мне необходим модуль "Конструктор наклеек", аналогичный конструктору http://www.loookcases.com/create, с той лишь разницей, что мой конструктор будет позволять делать наклейку на чехол и на телефон. Суть конструктора в том, чтобы из обычного изображения ...Закрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт на субдоменной структуре, с геолокацией. Дизайн наш. Вопросы: 1. Делаете на сомопис, или CMS? 2. Какой Framework, какая CMS? 3. Какие вопросы по ТЗ? 4. Сроки и цена.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо для сайта биржи труда создать возможность видео звонков. - авторизация из куков сайта (или через GET) - возможность контролирования звонков, например — первые 2 мин. бесплатно, остальные 18мин. 4$, потом разрыв соединения ...Закрыт11 лет назад
- $500
Требуется сделать сайт с функционалом http://stickygram.com/ верстка + программирование никакого Flash Дизайн будет похож на http://stickygram.com/ Просьба писать цену и срокиСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо для сайта биржи труда создать возможность видео звонков. - авторизация на сайте - возможность контролирования звонков, например - первые 2 мин. бесплатно, остальные 18мин. 4$, потом разрыв соединения - отправка запроса звонка от соискателя работодателю всплывающим окном Сейчас ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт с похожим функционалом http://егрп.рф Дизайн будет. Пишите цену с версткой и без + срокиСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть Флеш ролик на сайте trs.kiev.ua/en - это переведенный ролик с trs.kiev.ua Но в процессе перевода к сожалению пересnали работать ссылки. Необходимо это исправить (сделать ссылки на английскую версию сайта). Кому необходим исходник - отправлю по скайпу: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо доработать сайт согласно ТЗ в приложении. Если не занимаетесь дизайном — пишите об этом в комментариях и цену только за функционал, дизайн предоставим.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать сайт и перенести с Drupal 6 на 7. ТЗ в приложении. Если не занимаетесь дизайном - пишите об этом в комментариях и цену только за функционал. Если считаете что лучше сайт оставить на Drupal 6 ...Закрыт11 лет назад