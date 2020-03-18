Нужен фотошоп мастер, сделать рекламный флайер для самоклейки размером 30*40. Длина 40см. ширина 30см. Для игрового Playstation клуба. Цвет флаера темный, там могут присутствовать изображения джойстика, телефизора, текст. Я загружу несколько фотографий, ...
Качественная ручная верстка. Только чистый HTML + CSS + JS.
Что я умею:
- HTML, CSS, JavaScript, jQuery, jQueryUI. Занимаюсь изучением PHP, MySQL;
- Верстаю вручную, чистый валидный код;
- Блочная верстка;
- Резиновая / Фиксированная верстка;
- Кроссбраузерность (Firefox, Opera, Google Chrome, IE9, IE8);
- Соблюдение стандартов W3C;
- SEO-верстка;
- Подключение плагинов;
- Photoshop.
Гарантирую:
- Качественную работу;
- Соблюдение сроков;
- Оперативную связь.
Возможные способы оплаты:
- WebMoney (WMR);
- Яндекс Деньги.
Высылайте макет и ТЗ, я посмотрю и назову сроки и стоимость работы.
Работаю по предоплате 30%, либо по частям, либо Безопасная сделка.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
5 лет назад
Точно поставленная задача! Все конструктивно и без излишеств. Ну и, конечно же, честная оплата.
Ответный отзыв
Я очень доволен проделанной работой. Изначально все мои пожелания и требования были поняты. И результат работы, и время выполнения меня порадовали. Все было сделано в течение дня. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое.