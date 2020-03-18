Sitediz

Александр Sitediz

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная ручная верстка. Только чистый HTML + CSS + JS.

Что я умею:

- HTML, CSS, JavaScript, jQuery, jQueryUI. Занимаюсь изучением PHP, MySQL;

- Верстаю вручную, чистый валидный код;

- Блочная верстка;

- Резиновая / Фиксированная верстка;

- Кроссбраузерность (Firefox, Opera, Google Chrome, IE9, IE8);

- Соблюдение стандартов W3C;

- SEO-верстка;

- Подключение плагинов;

- Photoshop.

Гарантирую:

- Качественную работу;

- Соблюдение сроков;

- Оперативную связь.

Возможные способы оплаты:

- WebMoney (WMR);

- Яндекс Деньги.

Высылайте макет и ТЗ, я посмотрю и назову сроки и стоимость работы.

Работаю по предоплате 30%, либо по частям, либо Безопасная сделка.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать рекламный флаер

    Нужен фотошоп мастер, сделать рекламный флайер для самоклейки размером 30*40. Длина 40см. ширина 30см.  Для игрового Playstation клуба. Цвет флаера темный, там могут присутствовать изображения джойстика, телефизора, текст. Я загружу несколько фотографий, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

MaJu
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать рекламный флаер
Точно поставленная задача! Все конструктивно и без излишеств. Ну и, конечно же, честная оплата.
Я очень доволен проделанной работой. Изначально все мои пожелания и требования были поняты. И результат работы, и время выполнения меня порадовали. Все было сделано в течение дня. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое.
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