Есть плагин от разработчика, мы не можем заставить его работать так как нам надо. Плагин комплектов называется [b]Конфигурируемый продукт[/b]. https://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/addons/configurable-product.html?lang=en Мы почти добились желаемого результата, но плагин не видит цену основного товара и атрибутов основного товара. Мне необходим такой функционал: 1. Я ...