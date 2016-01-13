Необходимо проработать концепцию и дизайн сервисных и инфостраниц интернет-магазина с использованием Инфографики. Необходимо знание и понимание юзабилити интернет-магазинов. Если все получится, сотрудничество потребуется на долгосрочной основе.
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- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо прорисовать письмо для рассылки на основе макета, созданного в .doc Это просто макет, графику можете использовать свою.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть плагин от разработчика, мы не можем заставить его работать так как нам надо. Плагин комплектов называется [b]Конфигурируемый продукт[/b]. https://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/addons/configurable-product.html?lang=en Мы почти добились желаемого результата, но плагин не видит цену основного товара и атрибутов основного товара. Мне необходим такой функционал: 1. Я ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад