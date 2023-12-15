Обо мне

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Работаю системным администратором с 2007го года

Разбираюсь как в hardware так и software.

Специализируюсь как Windows Engineer, а так же разбираюсь в Linux(CentOS/RedHat), системах виртуализации (VMware) и построении сетевой инфраструктуры с нуля с использованием сетевого оборудования Mikrotik

Ключові навички та технічні знання

– Відмінне знання апаратної та програмної частини ПК так операційних систем Windows;

– Адміністрування робочих станцій Windows XP/Vista/7/8/10 та серверів Windows 2008R2/2012R2/2016/2019 (дуже давно Windows - AD, DHCP, DNS, NAT, VPN, HYPER-V);

– Встановлення та налаштування операційних систем Windows, MacОS, Linux(Ubuntu), а також забезпечення сумісної роботи у загальній мережі;

– Вміння створювати хмарну інфраструктуру з нуля на базі VMware (ESXi + vCenter + Networking + Storage);

– Вміння адмініструвати VPS (Linux OS), cPanel, Web Server (Nginx, PHP), Mail Server (exim, hMailServer), DB Server (MySQL, MSSQL);

– Вміння адмініструвати серверні RedHat/CentOS с різноманітними сервісами на них – mail, web, db, monitoring, routing, filestorage etc;

– Вміння працювати с мережевім обладнанням компанії Mikrotik – RouterOS;

– Моніторинг мережі/серверів/ПК користувачів різноманітними програмним забезпеченням (Zabbix (snmp), Dude, RDM, DameWare);

– Вміння адмініструвати Jira/Confluence (як Standalone так і Cloud), CMS/CRM, Google Workspace, Zoho та багато інших клієнт-серверних продуктів (в залежності від потреб компанії);

– Відмінне розуміння продуктивності ПК, та вміння тестувати обладнання у різноманітних стрес-додатках (GPU/CPU/Memory Stress Test) та бенчмарках (пакети от Futuremark, Furmark, Fluidmark, LinX, OCCT и т.п.) для потреб розробників різноманітного контенту (2D, 3D, CAD, Programming, Sound, FX, Video);

– Навички виявлення та усунення апаратних несправностей та програмних проблем ОС Windows/Linux,

– Самостійна збірка, діагностика, дрібний ремонт комп’ютерного обладнання;

– Відмінне розуміння збірки ПК з урахуванням фінансових можливостей і продуктивності;

– Підтримка та налаштування мережи топології зірка, та налаштування WiFi;

– Підтримка користувачів у віддаленому режимі (голосом, текстом, ПО віддаленого керування);

– Налаштування та підтримка систем відеоспостереження/СКД;