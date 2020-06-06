Видео анимация, визуализация, видеомонтаж

﻿Меня зовут Асет, мне 27 лет. Проживаю в столице Казахстана - Астане.

﻿Работаю ведущим инженер по качеству ОТК в Alstom Tramnsport "EKZ". Видео монтажом увлекаюсь с детства. Визуализацию интерьеров освоил в прошлом году, обучившись в школе Ивана Никитина г. Краснодар.

﻿Обладаю навыками работ в программах: 3Ds max, v-ray, Compas, AutoCad, corel Draw, Sony vegas, Pinnacle studio, Corel video studio, Adobe After Effects, Photoshop, MS Power Point, MS Picture manager и множеством других мелочных программ для редактирования звука и видео.