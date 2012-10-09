Stas-s

Симонс Stas-s

 
33 годаСША/Нью-Йорк
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

мой основной профиль тут https://www.free-lance.ru/users/Stas-Simmons/

ICQ 84585

Skype Stas.simmons