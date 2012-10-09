Ищу специалиста знакомого с Livestreet Желательно с адекватными ценами, работы не мало, на пару месяцев. Написание модулей.
мой основной профиль тут https://www.free-lance.ru/users/Stas-Simmons/
ICQ 84585
Skype Stas.simmons
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Ищем программиста, опыт работы обязателен! Знание php, css, js, sql Знание X интерфейса вебмани только в плюс) Необходимо устранить на сайте разные баги + сделать несколько доп. модулей. Работы немного, кроме того, планируется дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
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