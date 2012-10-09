Необходимо: Сделать сайт с админкой Сайт должен быть обязательно на шаблонах Страницы: Главная Новости Вход Регистрация Профиль Пока задача стоит сделать рыбу системы, где есть просто регистрация и вход. С возможность комментировать новости. Более подробное ТЗ регистрация с защитой от мультиакков В профиле будут различные поля, ...