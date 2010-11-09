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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Спасибо. :)
Ответный отзыв
Я очень довольна сотрудничеством! Порадовало вежливость и оперативность ответов, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.:)
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