SuperMeatBoy

Николай Срибняк SuperMeatBoy

 
31 годУкраина/Хмельницкий
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов, HTML5, CSS3, JQuery, Angular

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, JQuery, Angular, Node.js, 

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

Верстка сайтаAndroidHTMLiOSjQueryAngularNode.js
HTML-верстка
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от $30
от 1 дня
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