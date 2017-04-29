Николай Срибняк SuperMeatBoySuperMeatBoy
31 годУкраина/Хмельницкий
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов, HTML5, CSS3, JQuery, Angular
Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, JQuery, Angular, Node.js,
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
Портфолио
- Фронт-разработка для большой медицинской компании145 просмотров
- Недорогой лендинг с ефектом Full Page141 просмотр
- Лендинг пейдж галерея для фотографа340 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6119