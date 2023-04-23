SvGargalyk

Светлана SvGargalyk

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн по Вашему заказу с упором на современность, стиль и индивидуальность.

🔥UX/UI дизайн для Вас!

Считаю, что качественный и дружелюбный дизайн может сделать жизнь пользователя лучше и комфортнее.

________________________________________________________________________

👋 Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я - дизайнер интерфейсов.

Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/711eb274

李 О себе.

Люблю дизайн и все, что с ним связано. Нравится создавать что-то новое, улучшать уже существующее и приносить пользу.

Умею планировать, анализировать и прогнозировать рабочие процессы. Помимо визуального дизайна провожу анализ рынка, обосновываю выбор дизайн-концепции, провожу тестирование и создаю кликабельный прототип, чтобы Вы видели как будет работать Ваш будущий сайт.

Есть опыт работы в образовании в руководящей должности. Поэтому отлично знаю сферу образования, могу сказать, что в этом мой плюс. Если у Вас как раз такой заказ - с удовольствием помогу!

Очень внимательно отношусь к написанию текстов - их целостности, грамотности и посылу.

Люблю иллюстрировать, развиваюсь в этом направлении, рисую от руки.

Имею четкую жизненную позицию - выступаю за честность, открытость и умение договариваться.

👉 Навыки

  • Figma

  • CJM, User Stories, JTBD

  • Прототипирование

  • UI-киты и дизайн-системы

  • Референсы, мудборды

  • UX-исследования

  • Гайдлайны iOS/Android

  • Теория цвета, типографики, композиции

  • Adobe Photoshop

  • InDesign

___________________________________________________________________________

👉 Контакты

Email: [email protected]

Telegram: @Svetlana_GRK

Открыта к сотрудничеству. С удовольствием отвечу на все вопросы в любом мессенджере по видео или аудио.

#66Дизайн сайтов
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#706
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

RescueMAWM
Родион 
25 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
2 года назад
Макет для сайта (без контента)
FigmaДизайн сайтов
Светлана справилась с проектом на отлично! Рекомендую данного специалиста, не пожалеете!
Сработались быстро и легко. Все четко и по делу. Рекомендую.
Ответный отзыв
euro2409
Надежда 
30 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$500
10 баллов
2 года назад
Сайт для цветочного магазина
Адаптивный дизайнДизайн сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!