🔥UX/UI дизайн для Вас!
Считаю, что качественный и дружелюбный дизайн может сделать жизнь пользователя лучше и комфортнее.
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👋 Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я - дизайнер интерфейсов.
Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/711eb274
李 О себе.
Люблю дизайн и все, что с ним связано. Нравится создавать что-то новое, улучшать уже существующее и приносить пользу.
Умею планировать, анализировать и прогнозировать рабочие процессы. Помимо визуального дизайна провожу анализ рынка, обосновываю выбор дизайн-концепции, провожу тестирование и создаю кликабельный прототип, чтобы Вы видели как будет работать Ваш будущий сайт.
Есть опыт работы в образовании в руководящей должности. Поэтому отлично знаю сферу образования, могу сказать, что в этом мой плюс. Если у Вас как раз такой заказ - с удовольствием помогу!
Очень внимательно отношусь к написанию текстов - их целостности, грамотности и посылу.
Люблю иллюстрировать, развиваюсь в этом направлении, рисую от руки.
Имею четкую жизненную позицию - выступаю за честность, открытость и умение договариваться.
👉 Навыки
Figma
CJM, User Stories, JTBD
Прототипирование
UI-киты и дизайн-системы
Референсы, мудборды
UX-исследования
Гайдлайны iOS/Android
Теория цвета, типографики, композиции
Adobe Photoshop
InDesign
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👉 Контакты
Email: [email protected]
Telegram: @Svetlana_GRK
Открыта к сотрудничеству. С удовольствием отвечу на все вопросы в любом мессенджере по видео или аудио.
Портфолио
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