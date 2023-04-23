Дизайн по Вашему заказу с упором на современность, стиль и индивидуальность.

🔥UX/UI дизайн для Вас!

Считаю, что качественный и дружелюбный дизайн может сделать жизнь пользователя лучше и комфортнее.

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👋 Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я - дизайнер интерфейсов.

Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/711eb274

李 О себе.

Люблю дизайн и все, что с ним связано. Нравится создавать что-то новое, улучшать уже существующее и приносить пользу.

Умею планировать, анализировать и прогнозировать рабочие процессы. Помимо визуального дизайна провожу анализ рынка, обосновываю выбор дизайн-концепции, провожу тестирование и создаю кликабельный прототип, чтобы Вы видели как будет работать Ваш будущий сайт.

Есть опыт работы в образовании в руководящей должности. Поэтому отлично знаю сферу образования, могу сказать, что в этом мой плюс. Если у Вас как раз такой заказ - с удовольствием помогу!

Очень внимательно отношусь к написанию текстов - их целостности, грамотности и посылу.

Люблю иллюстрировать, развиваюсь в этом направлении, рисую от руки.

Имею четкую жизненную позицию - выступаю за честность, открытость и умение договариваться.

👉 Навыки

Figma

CJM, User Stories, JTBD

Прототипирование

UI-киты и дизайн-системы

Референсы, мудборды

UX-исследования

Гайдлайны iOS/Android

Теория цвета, типографики, композиции

Adobe Photoshop

InDesign

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👉 Контакты

Email: [email protected]

Telegram: @Svetlana_GRK

Открыта к сотрудничеству. С удовольствием отвечу на все вопросы в любом мессенджере по видео или аудио.