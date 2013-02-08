Опыт работы:
*Знание основ SEO
*Рерайтинг
*Копирайтинг
*Контент-менеджмент
*Наполнение, ведение сайтов, карточки товара (cms: joomla)
*Знание Photoshop CS5
*Умение грамотно и интересно излагать свои мысли
*Переводы с русского на украинский и наоборот
Без проблем смогу комплексно вести ваш сайт - наполнение свежими новостями, добавление карточек товара, уникальные статьи, обзоры.
Знание языков
Украинский (в совершенстве)
Русский (в совершенстве)
Английский (intermediate)
Контакты
тел.: +380934987636
e-mail: [email protected]
skype: syuzano4ka