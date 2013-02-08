Опыт работы:

*Знание основ SEO

*Рерайтинг

*Копирайтинг

*Контент-менеджмент

*Наполнение, ведение сайтов, карточки товара (cms: joomla)

*Знание Photoshop CS5

*Умение грамотно и интересно излагать свои мысли

*Переводы с русского на украинский и наоборот

Без проблем смогу комплексно вести ваш сайт - наполнение свежими новостями, добавление карточек товара, уникальные статьи, обзоры.

Знание языков

Украинский (в совершенстве)

Русский (в совершенстве)

Английский (intermediate)

Контакты

тел.: +380934987636

e-mail: [email protected]

skype: syuzano4ka