Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает верстальщика-технолога, мужчину, на 2 полных рабочих дня в офис. Предпочтительны студенты. — HTML, CSS, JavaScript — Валидность и кроссбраузерность — Командный стиль, коммуникабельность, исполнительность; — Практический опыт разработки не менее 1 года; Дополнительно приветствуются — ...
- $500HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1600
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного asp.net–разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт GUI-designed development на ASP.NET, знание C#; - Знание ООП; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов; - практический опыт разработки не менее 2 ...Закрыт16 лет назад
- $1500
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного программиста БД (SQL), на полный рабочий день в офис. - Опыт работы по специальности не менее года; - Навыки разработки скриптов и процедур на T-SQL; - Опыт реализации бизнес-логики средствами T-SQL; - ...Закрыт16 лет назад
- $800
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает php-разработчика, мужчину, на полный рабочий день в офис. - PHP 5 (ООП), HTML, CSS, JavaScript; - СУБД: MySQL 5; - Навык написания простых хранимых процедур и вызова их; - Командный стиль, коммуникабельность, ...Закрыт16 лет назад
- $1500
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного asp.net–разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт GUI-designed development на ASP.NET, знание C#; - Знание ООП; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов; - практический опыт разработки не менее 2 ...Закрыт16 лет назад
- $1300
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного программиста БД (SQL), на полный рабочий день в офис. - Опыт работы по специальности не менее года; - Навыки разработки скриптов и процедур на T-SQL; - Опыт реализации бизнес-логики средствами T-SQL; - ...Закрыт16 лет назад
- $1000
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает C++-разработчика, мужчину, на полный рабочий день в офис. - опыт разработки на C/C++ для ОС Windows и/или *nix; - знание и опыт работы с библиотеками STL. - понимание ...Закрыт16 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1250
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого asp.net –разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт разработки на ASP.NET, знание C#; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов, ODBC; - практический опыт разработки не менее 2 лет; - ...Закрыт16 лет назад
- $1250
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого программиста БД (SQL), не free-lance. - Опыт работы по специальности не менее года; - Навыки разработки на T-SQL; - Понимание структуры хранения данных, средств и методик обработки данных; - Понимание принципов оптимизации ...Базы данныхнет заявокЗакрыт16 лет назад
Инструкция заполнения спецификации. Одна спецификация может содержать от пяти до 100 параметров. Для заполнения используются эл. таблицы Excel. Процесс заполнения: - Значения заполняются по столбцам и должны соответствовать модели указанной во главе столбца. - Заполняемые значения должны соответствовать типу ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1250
Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого asp.net –разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт разработки на ASP.NET, знание C#; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов, ODBC; - практический опыт разработки не менее 2 лет; - ...Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1250
Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает разработчика ASP . NET , мужчину, не free-lance. Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого asp.net –разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт разработки на ASP.NET, знание C#; - MySQL или ...Базы данныхнет заявокЗакрыт16 лет назад
Если вы или ваша компания имеет за плечами опыт в оптимизации и продвижении крупных ресурсов - приглашаю к сотрудничеству. Краткое описание задачи: http://www.tradebox.ru/info/seo/. Задача серьезная и нестандартная. Конечные цели и цифры не сформулированы, они зависят от ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $350
Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад