TRADEBOX

Дмитрий Лелис TRADEBOX

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстальщик-технолог

    $500

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает верстальщика-технолога, мужчину, на 2 полных рабочих дня в офис. Предпочтительны студенты. — HTML, CSS, JavaScript — Валидность и кроссбраузерность — Командный стиль, коммуникабельность, исполнительность; — Практический опыт разработки не менее 1 года; Дополнительно приветствуются — ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Старший Разработчик ASP.NET (Senior ASP.NET)

    $1600

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного asp.net–разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт GUI-designed development на ASP.NET, знание C#; - Знание ООП; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов; - практический опыт разработки не менее 2 ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист БД (DBA)

    $1500

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного программиста БД (SQL), на полный рабочий день в офис. - Опыт работы по специальности не менее года; - Навыки разработки скриптов и процедур на T-SQL; - Опыт реализации бизнес-логики средствами T-SQL; - ...

    MySQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработчик PHP (PHP Developer)

    $800

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает php-разработчика, мужчину, на полный рабочий день в офис. - PHP 5 (ООП), HTML, CSS, JavaScript; - СУБД: MySQL 5; - Навык написания простых хранимых процедур и вызова их; - Командный стиль, коммуникабельность, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjaxFreeBSD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Старший Разработчик ASP.NET (Senior ASP.NET)

    $1500

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного asp.net–разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт GUI-designed development на ASP.NET, знание C#; - Знание ООП; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов; - практический опыт разработки не менее 2 ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист БД (DBA)

    $1300

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает опытного программиста БД (SQL), на полный рабочий день в офис. - Опыт работы по специальности не менее года; - Навыки разработки скриптов и процедур на T-SQL; - Опыт реализации бизнес-логики средствами T-SQL; - ...

    MySQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Старший Разработчик C++ (Senior C++ Developer)

    $1000

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает C++-разработчика, мужчину, на полный рабочий день в офис. - опыт разработки на C/C++ для ОС Windows и/или *nix; - знание и опыт работы с библиотеками STL. - понимание ...

    PHPMySQLFreeBSD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработчик ASP.NET

    $1250

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого asp.net –разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт разработки на ASP.NET, знание C#; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов, ODBC; - практический опыт разработки не менее 2 лет; - ...

    PHPMySQLHTML
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист БД (SQL)

    $1250

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого программиста БД (SQL), не free-lance. - Опыт работы по специальности не менее года; - Навыки разработки на T-SQL; - Понимание структуры хранения данных, средств и методик обработки данных; - Понимание принципов оптимизации ...

    MySQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа по наполнению товарных спецификаций.

    Инструкция заполнения спецификации. Одна спецификация может содержать от пяти до 100 параметров. Для заполнения используются эл. таблицы Excel. Процесс заполнения: - Значения заполняются по столбцам и должны соответствовать модели указанной во главе столбца. - Заполняемые значения должны соответствовать типу ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработчик ASP.NET

    $1250

    Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого asp.net –разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт разработки на ASP.NET, знание C#; - MySQL или MS SQL на уровне знания языка запросов, ODBC; - практический опыт разработки не менее 2 лет; - ...

    PHPMySQLHTML
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработчик ASP.NET

    $1250

    Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает разработчика ASP . NET , мужчину, не free-lance. Требования Крупный интернет-портал (comparison shopping engine) приглашает талантливого asp.net –разработчика, мужчину, не free-lance. - опыт разработки на ASP.NET, знание C#; - MySQL или ...

    PHPMySQLHTML
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация и трафик для крупного проекта

    Если вы или ваша компания имеет за плечами опыт в оптимизации и продвижении крупных ресурсов - приглашаю к сотрудничеству. Краткое описание задачи: http://www.tradebox.ru/info/seo/. Задача серьезная и нестандартная. Конечные цели и цифры не сформулированы, они зависят от ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оператор ввода данных

    $350

    Оператор ввода данных отвечает за вопросы, связанные с публикацией информации о товарах на TRADEBOX.RU. Требования - Исключительная внимательность к деталям и ответственность; - Способность к качественной самостоятельной работе без контроля; - Компьютерная грамотность; - Базовый уровень английского языка; - Хорошее ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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