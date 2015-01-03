Есть сайт, восстановлен из веб-архива и натянут на WordPress. Натянут путем разделения HTML кода на 3 части - хедер, футер, индекс. Хотелось бы вынести стили, внести функции WordPress - такие как меню через админку, поправить ...
- $10Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Есть сайт шаблон построен на базе какой-то платной темы, сделан лендинг пейдж, но сайт долго подгружается, и тема содержит кучу непонятных файлов, хотя можно обойтись 2-3 :) Требуется перенести всё это в удобопонятный вид, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим двухминутный флешевый ролик, с отрисовкой. В приложении описание того, что хотели бы увидеть в данном ролике. Прикладывайте пожалуйста похожие работы, для оценки. И пишите срок в течение которого сможете его сделать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать шаблон WordPress - есть 5-6 типов страниц - главная, контакты, услуги/новости/статьи, список услуг/новостей/статей. Небольшие замечания будут по SEO, шаблон должен будет поддерживать такие фишки как Меню, Виджеты и прочие плюсы WordPress. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Необходимы разработка логотипа, визиток и фирменного бланка. Основное направление - ремонт и обслуживание компьютерной техники. Название компании - ИП "NEXT CO". Специфичных требований к визиткам и бланку нет. Обязательны примеры работ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад