Tarl

Дмитрий Tarl

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Правка верстки

    $10

    Есть сайт, восстановлен из веб-архива и натянут на WordPress. Натянут путем разделения HTML кода на 3 части - хедер, футер, индекс. Хотелось бы вынести стили, внести функции WordPress - такие как меню через админку, поправить ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правка верстки WordPress

    $10

    Есть сайт шаблон построен на базе какой-то платной темы, сделан лендинг пейдж, но сайт долго подгружается, и тема содержит кучу непонятных файлов, хотя можно обойтись 2-3 :) Требуется перенести всё это в удобопонятный вид, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходим двухминутный Flash ролик.

    Необходим двухминутный флешевый ролик, с отрисовкой. В приложении описание того, что хотели бы увидеть в данном ролике. Прикладывайте пожалуйста похожие работы, для оценки. И пишите срок в течение которого сможете его сделать.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка psd макета сайта на CMS WordPress

    Необходимо сверстать шаблон WordPress - есть 5-6 типов страниц - главная, контакты, услуги/новости/статьи, список услуг/новостей/статей. Небольшие замечания будут по SEO, шаблон должен будет поддерживать такие фишки как Меню, Виджеты и прочие плюсы WordPress. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип, визитки и фирменный бланк

    $40

    Необходимы разработка логотипа, визиток и фирменного бланка. Основное направление - ремонт и обслуживание компьютерной техники. Название компании - ИП "NEXT CO". Специфичных требований к визиткам и бланку нет. Обязательны примеры работ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$85
10 баллов
10 лет назад
Верстка psd макета сайта на CMS WordPress
WordPress
Рекомендую к сотрудничеству Дмитрия. Дмитрий сразу сделал предоплату по проекту. Все правки были адекватны. Спасибо за хороший проект.
Виталий качественно выполнил работу, все подробно разъяснил. Самое главное что все дополнительные фишки учтены и выполнены на отлично.
Ответный отзыв
arucik
Ирина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Логотип, визитки и фирменный бланк
Довольна сотрудничеством с Дмитрием. Наша совместная работа происходила при хорошем уровне взаимопонимания, что позволило завершить работу успешно и своевременно. Оплата была произведена в срок. Рекомендую!
Ирина выполнила работу в срок. Понравился подход и чувство вкуса наше совпало :) Обошлись практически без правок. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв