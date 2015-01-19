Tashakiz

Наталия Tashakiz

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Удаленная работа - это не только приятно, но и круглосуточно.

Доброго времени суток!

Давайте знакомиться. Я - Наталия.

Имею 2 высших образования.

Мои специальности:инженер-строитель (факультет "Городское строительство и хозяйство") и

бухгалтер (кафедра "Учет и аудит")

Работаю в Техническом университете инженером и по совместительству ассистентом на кафедре

"Телогазоснабжение и вентиляция"

Имею небольшой опыт работы на advego.ru.

Предлагаю свои услуги: копирайт, рерайт, отзывы,

выполнение курсовых, рефератов, описание товаров на сайтах, редактирование и

корректировка различных текстов, написание речей, отзывов, стихов. Владею

русским, украинским и английским языками. Возможна работа по выполнению

чертежей в программе AutoCAD.

К работе подхожу ответственно. Заказчику гарантирую уникальность и грамотность. Все работы выполню

в установленные сроки соответственно ТЗ. Все заказы выполняю лично.Спасибо, что выбрали меня!

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#326
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
#354
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#793
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#961
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $5от 1 дня
#3368