Удаленная работа - это не только приятно, но и круглосуточно.

Доброго времени суток!

Давайте знакомиться. Я - Наталия.

Имею 2 высших образования.

Мои специальности:инженер-строитель (факультет "Городское строительство и хозяйство") и

бухгалтер (кафедра "Учет и аудит")

Работаю в Техническом университете инженером и по совместительству ассистентом на кафедре

"Телогазоснабжение и вентиляция"

Имею небольшой опыт работы на advego.ru.

Предлагаю свои услуги: копирайт, рерайт, отзывы,

выполнение курсовых, рефератов, описание товаров на сайтах, редактирование и

корректировка различных текстов, написание речей, отзывов, стихов. Владею

русским, украинским и английским языками. Возможна работа по выполнению

чертежей в программе AutoCAD.

К работе подхожу ответственно. Заказчику гарантирую уникальность и грамотность. Все работы выполню

в установленные сроки соответственно ТЗ. Все заказы выполняю лично.Спасибо, что выбрали меня!