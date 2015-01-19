Доброго времени суток!
Давайте знакомиться. Я - Наталия.
Имею 2 высших образования.
Мои специальности:инженер-строитель (факультет "Городское строительство и хозяйство") и
бухгалтер (кафедра "Учет и аудит")
Работаю в Техническом университете инженером и по совместительству ассистентом на кафедре
"Телогазоснабжение и вентиляция"
Имею небольшой опыт работы на advego.ru.
Предлагаю свои услуги: копирайт, рерайт, отзывы,
выполнение курсовых, рефератов, описание товаров на сайтах, редактирование и
корректировка различных текстов, написание речей, отзывов, стихов. Владею
русским, украинским и английским языками. Возможна работа по выполнению
чертежей в программе AutoCAD.
К работе подхожу ответственно. Заказчику гарантирую уникальность и грамотность. Все работы выполню
в установленные сроки соответственно ТЗ. Все заказы выполняю лично.Спасибо, что выбрали меня!