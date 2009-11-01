Нужен креативный дизайнер! Если вы можете создавать современный дизайн в стиле минимализма, если у вас есть художественный вкус, если вы понимаете, почему ЭТО - ХОРОШО: http://www.templatemonster.com/ru/demo/37176.html, http://www.templatemonster.com/ru/demo/39865.html, http://www.templatemonster.com/ru/demo/38572.html, ...