Нужен креативный дизайнер! Если вы можете создавать современный дизайн в стиле минимализма, если у вас есть художественный вкус, если вы понимаете, почему ЭТО - ХОРОШО: http://www.templatemonster.com/ru/demo/37176.html, http://www.templatemonster.com/ru/demo/39865.html, http://www.templatemonster.com/ru/demo/38572.html, ...
- $2500Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется профессиональный JS разработчик в офис в Санкт-Петербурге. Работа с ExtJS. Требуется либо опыт работы с этой библиотекой, либо желание ее освоить. Возможен, также и вариант удаленной работы. Уровень оплаты - рыночный, исходя из способностей ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Ищем хороших разработчиков на ExtJS. Если есть группа разработчиков - это плюс т.к. требуется оперативность. Обьем работ - большой, поэтому рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те, кто рассчитывает работать "по вечерам или ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется разработать или найти и применить алгоритм идентификации товаров в базе данных. Пример: у нас есть товары: Проволока ДКРХМ 1,5 ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется модернизировать блок управления крупным каталогом товаров. Каталог товаров - достаточно сложный по структуре. Но его структура реализована и функционирует прототип системы его управления. Требуется доработать и расширить \ функционал блока в соответствии с нашим ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужно разработать набор интерфейсов на ExtJS для сайта конкурсов. Оплата сдельная, по часам. Работы - приблизительно на 2-3 недели. Требования к кандидатам: Знание javascript, опыт работы c ExtJS (желательно 3.0, а не 2.2), наличие собственных ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10000
Мы ищем разработчиков для модернизации ядра системы. Работа сдельная, но по итогам -лучших оставим в штате. Требования: Опыт промышленной разработки на Java от 2х лет, опыт практического применения Spring, разарботка веб ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад