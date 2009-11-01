TenderPro

Олег TenderPro

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
МФТИ, Высшая школа экономики. Интересы - конкурсы, управление закупками.

  • Нужен дизайн сайта

    $2500

    Нужен креативный дизайнер! Если вы можете создавать современный дизайн в стиле минимализма, если у вас есть художественный вкус, если вы понимаете, почему ЭТО - ХОРОШО: http://www.templatemonster.com/ru/demo/37176.html, http://www.templatemonster.com/ru/demo/39865.html, http://www.templatemonster.com/ru/demo/38572.html, ...

    HTML
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • JS разработчик

    $2500

    Требуется профессиональный JS разработчик в офис в Санкт-Петербурге. Работа с ExtJS. Требуется либо опыт работы с этой библиотекой, либо желание ее освоить. Возможен, также и вариант удаленной работы. Уровень оплаты - рыночный, исходя из способностей ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка блока на ExtJS

    $10000

    Ищем хороших разработчиков на ExtJS. Если есть группа разработчиков - это плюс т.к. требуется оперативность. Обьем работ - большой, поэтому рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Те, кто рассчитывает работать "по вечерам или ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модернизация управления каталога товаров

    $2500

    Требуется модернизировать блок управления крупным каталогом товаров. Каталог товаров - достаточно сложный по структуре. Но его структура реализована и функционирует прототип системы его управления. Требуется доработать и расширить \ функционал блока в соответствии с нашим ...

    DjangoJavaPostgreSQLYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать интерфейсы на ExtJS для сайта закупок

    $2500

    Нужно разработать набор интерфейсов на ExtJS для сайта конкурсов. Оплата сдельная, по часам. Работы - приблизительно на 2-3 недели. Требования к кандидатам: Знание javascript, опыт работы c ExtJS (желательно 3.0, а не 2.2), наличие собственных ...

    JavaScript
    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модернизация блока управления конкурсами

    $10000

    Мы ищем разработчиков для модернизации ядра системы. Работа сдельная, но по итогам -лучших оставим в штате. Требования: Опыт промышленной разработки на Java от 2х лет, опыт практического применения Spring, разарботка веб ...

    CSSJavaJavaScriptPostgreSQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад