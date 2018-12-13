Trofimka_1980

Доброе утро, нужно срочно до оптимизировать сайт, пишите буду рад. Все подробности дам в личные сообщения Сейчас по мобиле показывает 30, нужно сделать 55+ по googlespeed
Системы управления (CMS)9 заявок
Закрыт
5 лет назад
Доброе утро, нужно срочно до оптимизировать сайт, пишите буду рад. Все подробности дам в личные сообщения Сейчас по мобиле показывает 30, нужно сделать 55+ по googlespeed
Доброе утро, нужно до оптимизировать сайт, срочно.. осталось чучуть все подробности оставлю в личные сообщения, пишите буду рад