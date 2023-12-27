Требуется разработка мобильного приложения для платформ IOS и Android. Приложение должно включать функции карт и оплаты. Примеры предыдущих работ обязательны для оценки.
Здравствуйте!
МЫ АГЕНСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА для IT продуктов.
Создаем простые решения для сложных задач вашего проекта, которые систематизируются, автоматизируются, а в итоге монетизируются в прибыль вашей компании.
А также можем сотрудничать с Вами для оказания услуг вашим арендодателям
Наши услуги:
Мы предоставляем полный цикл IT и Digital-маркетинг услуг под ключ.
• Создание Сайтов и Приложений для бизнеса (лендинг, сайт-визитка, сайт каталога, интернет-магазина, доставки еды и т.д.)
• Сложные web-сайты и приложения (Crm, ERM, криптобиржи и обменники, платежные системы, VPN-сервисы, мессенджеры и т.д.)
• Платная реклама (Яндекс директ, Mytarget, Google, Facebook, Instagram)
• Seo-продвижение (в поисковиках Яндекс, Google,
ВК, Instagram)
• Создание репутации (отзывы, публикация в СМИ, получение галочек в соц.сетях)
• Внедрение Систем продаж и систем управления бизнесом
• Создание скриптов и роботов для автоматизации работы предприятия
- $1500Мобильные приложения12 заявокЗакрытгод назад