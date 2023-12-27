Мы digital-агенство полного цикла

Здравствуйте!

МЫ АГЕНСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА для IT продуктов.

Создаем простые решения для сложных задач вашего проекта, которые систематизируются, автоматизируются, а в итоге монетизируются в прибыль вашей компании.

А также можем сотрудничать с Вами для оказания услуг вашим арендодателям

Наши услуги:

Мы предоставляем полный цикл IT и Digital-маркетинг услуг под ключ.

• Создание Сайтов и Приложений для бизнеса (лендинг, сайт-визитка, сайт каталога, интернет-магазина, доставки еды и т.д.)

• Сложные web-сайты и приложения (Crm, ERM, криптобиржи и обменники, платежные системы, VPN-сервисы, мессенджеры и т.д.)

• Платная реклама (Яндекс директ, Mytarget, Google, Facebook, Instagram)

• Seo-продвижение (в поисковиках Яндекс, Google,

ВК, Instagram)

• Создание репутации (отзывы, публикация в СМИ, получение галочек в соц.сетях)

• Внедрение Систем продаж и систем управления бизнесом

• Создание скриптов и роботов для автоматизации работы предприятия