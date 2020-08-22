Верстка по современным стандартам качественно и вовремя
Навыки
Верстка:
- Gulp / HTML5 ( Pug )
- CSS3 ( SASS / LESS )
- Flex
- Mobile first
- Адаптивная верстка
- Git
- Gulp
Программирование: JavaScript / Vue.js / Angular2+
КОНТАКТЫ
telegram: +79996930733
Email: [email protected]
Github: github.com/zvikk
Ссылки
Сертификат о прохождение курса "Продвинутая веб разработка" https://loftschool.com/diploma/FL1550088931/ru/pdf
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Портфолио
- Пример реализации игры "Змейка"21 просмотр
- Учебный проект в онлайн школе loftschoo26 просмотров