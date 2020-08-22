VEfimenko

Виктор VEfimenko

 
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка по современным стандартам качественно и вовремя

﻿﻿Навыки

Верстка: 

﻿- Gulp / HTML5 ( Pug )

﻿- CSS3 ( SASS / LESS )

﻿- Flex

﻿- Mobile first

﻿- Адаптивная верстка

﻿- Git

﻿- Gulp

Программирование:  JavaScript / Vue.js / Angular2+

КОНТАКТЫ

telegram:  +79996930733

Email:  [email protected]

Github: github.com/zvikk

Ссылки

Сертификат о прохождение курса "Продвинутая веб разработка" https://loftschool.com/diploma/FL1550088931/ru/pdf 

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