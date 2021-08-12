VJACHESLAV_1

Expert graphic designer for your business. Круто. Дорого. Качественно.

Привет и welcome на мою страницу.

Меня зовут Вячеслав, я профессиональный лого дизайнер с более чем 8-ми летним опытом работы на международных рынках. Победитель многих конкурсов и обладатель отметки  TOP RATED в профессиональной среде. Это значит, что здесь я для того чтобы визуальная часть Вашего бизнеса соответствовала мировым стандартам, выглядела эффектно и работала эффективно.

Фриланс для меня - основной вид деятельности. Поэтому качество, ответственность и комфорт сотрудничества стоят на первом месте. Подтверждением этому служат сотни отзывов благодарных Заказчиков на различных биржах.

Сотрудничая со мной Вы гарантированно получите:

⭐️ Профессиональные решения от ТОП-ового дизайнера с огромным опытом работы (более 300 различных проектов по всему миру) и образованием от California Institute of Arts (CalArts)

⭐️ Соблюдение дедлайнов и постоянную связь

⭐️ Персонализированный подход и разработка уникальных решений эффективных именно для Вашего бизнеса

⭐️ Высоко организованного, инициативного и надежного партнера в мире современного дизайна

Моя специализация:

✔️ Создание логотипов и фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, папки, упаковка и т.д.)

✔️ Дизайн флаеров, брошюр, плакатов, меню и другой печатной продукции

✔️ Иконки, иллюстрации, инфографика

✔️ Разработка дизайна кликабельных баннеров и контента для соц. сетей

✔️ Обработка фотографий продукции, фотоманипуляции, product placement, ретушь продуктовой графики, создание сочных рекламных изображений

✔️ И много, много других близких направлений работы в сфере графического и веб-дизайна

Для работы я использую последние версии профессионального програмного обеспечения:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Adobe Indesign

Adobe XD

Adobe Color

Приглашаю посетить моё портфолио, чтобы ознакомиться с несколькими последними работами.

Свяжитесь со мной для согласования деталей Вашего проекта и начала взаимовыгодного сотрудничества.

Консультация и оценка - всегда бесплатны.

С уважением,

Вячеслав