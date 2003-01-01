Чем дольше я живу,тем больше я хочу изменить этот мир.

Однойко Виталий Михайлович

Мне 16 лет. Рожден был 27.08.1998 года. Детей нет. Гражданин Украины.

Живу в Украине Харьковская Область. Город Купянск.

Телефон:+380990569200

E-mail: [email protected]

Цель моего нахождения здесь зароботок на личный проект и выпуск его в мире.

Вторая цель оторватся от родительского дома.

Образование только школа 11 лет. И в этом году поступаю в институт на дизайнера.

Дополнительное образования: Проходил множество тренингов по различным темам(Определялся что мне по душе)

Умею рисовать,занимаюсь администрированием раздела прошивки 4pda.ru. Имел опыт роботы с 4pda.info,Uwow.biz и различные группы вконтакте.

Учу язык программирования Java и учу язык разметки текста XML и HTML (Уровень уже средний)

Создавал сайты,но было недостаточно ума что бы продвинуть их в широкие массы(Ну так сказать развлечения для школьника)

С 9 лет с компьютером и за годы набираю текст 600 символов в секунду(Рекорд соревновались с друзьями) Компьютером владею хорошо,умею многое об этом уже если нужно при беседе расскажу.

Я добрый,доброжелательный,веселый и адекватный человек (Четверка основных качеств)

Серьезный в работе и стараюсь выполнить работу как можно качественнее и быстрее.

Стремлюсь к успеху, если что то захотел то от этого меня ничего не отвлечет.

Из моих хобби.

1)Рисование

2)Программирование.

3)Работа с устройствами на Android,IOS,WP т.к это основа современного рынка устройств. Умею прошивать/настраивать и модифицировать прошивки и устройства под этими OS

4)Люблю плавание и просто воду будь то как лед будь то просто реку в которой можно устраивать заплывы и путешествия на лодках)

5)Так же стоит отметить что очень нравится охота и рыбалка) Как же без них)

6)И люблю делать различные скульптуры из мела,но пока что они не очень у меня получаются(Всем нравится а мне нет) Но в общем это я подтяну.

На этом резюме мое закончилось, простите если не правильно что то написал)