ValerikKoltsevou

Требуется скопировать один блок с главной страницы сайта [url=http://avtovishkin24.ru/]avtovishkin24.ru[/url], а именно часть между главным меню и формой заказа. Результат работы должен повторять дизайн и функционал оригинала, а именно: 1. Стилизованный select: - выпадение списка по hover; - 2-строчные option; выравнивание ...