ValerikKoltsevou

Валерий Кольтсевой ValerikKoltsevou

 
33 годаРоссия/Аксай
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$38
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$38
10 баллов
5 лет назад
Необходима разработка веб формы для авторизации
Всё прошло хорошо. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв