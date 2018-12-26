ValerikKoltsevou

Требуется скопировать один блок с главной страницы сайта [url=http://avtovishkin24.ru/]avtovishkin24.ru[/url], а именно часть между главным меню и формой заказа. Результат работы должен повторять дизайн и функционал оригинала, а именно: 1. Стилизованный select: - выпадение списка по hover; - 2-строчные option; выравнивание ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$38
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте нужно протеститровать, поправить баги, которые есть. Сделать адекватный SSR. Работает на Django API + React.Кто заинтересован пишите. Обсудим подробнее. Оплата по договоренностиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем добрый день. Интересует создание landing page. Есть пример нужно страницы. Кто заинтересован скину подробнее.Веб-программирование18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать форму авторизации, по аналогии с Web Apps MS, с логированием в отдельную БД все результатов входа с минимальными возможностями выгрузки отчётов из этой базы в режиме онлайн.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$38
10 баллов
5 лет назад
Всё прошло хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую!